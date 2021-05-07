Pazar yerinin camlarını kırdı; o anlar kamerada

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde kapalı pazar yerinin camını kıran Onur Samet A. (24) polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Onur Samet A., belediyeye ait Merkez Kapalı Pazaryeri'ndeki zabıta noktasının pencere camlarına taş atarak kırdı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Onur Samet A.´yı etkisiz hale getirdi. Kollarından yaralanan Onur Samet A., İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Onur Samet A.´nın camları kırma anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-05-07 14:06:32



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