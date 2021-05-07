Ulu Camii'nde ramazan ayının son cuma namazı tedbirlerle kılındı

Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA Ulu Camii´nde ramazan ayının son cuma namazı koronavirüs tedbirleri ile sınırlı sayıda kişiyle kılındı.
Bursa´da ramazan ayının son cuma namazı tedbirlerle kılındı. Ulu Camii´nde kılınan namaza, yakın civarda oturan vatandaşlar katılırken, tedbirler üst düzeyde tutuldu. Saflar arasındaki sosyal mesafeye dikkat edilmesi için sık sık uyarılarda bulunan cami görevlileri, gelen cemaatin HES kodlarını tek tek sorgulayarak tek kullanımlık seccade dağıttı. Girişte ellerini dezenfekte eden vatandaşlar, namazını kıldı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN
2021-05-07 14:48:52
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