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Organlarıyla 5 kişiye umut oldu; aynı anda iki böbrek nakli yapıldı

DHA

Organlarıyla 5 kişiye umut oldu; aynı anda iki böbrek nakli yapıldı


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da avrenizma tedavisi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen K.K. (60) adlı kadının bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu. K.K.´nin 2 böbreği, iki hastaya aynı anda nakledildi.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde anevrizma tanısıyla 4 gündür tedavi gören K.K.'nin beyin ölümünün gerçekleşti. K.K.'nin organları ailesinin isteği üzerine bağışlandı. Yapılan operasyonla K.K.´nin iki böbreği, karaciğeri ve korneaları alındı. K.K.´nin böbrekleriyle, aynı hastanede organ bekleyen 2 hastaya aynı anda nakil yapıldı. Kornealar da yine aynı hastanede hastalara nakledildi. Karaciğer ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi´ne nakil bekleyen hastaya kullanılmak üzere gönderildi.
'BAĞIŞ SAYESİNDE 2 HASTAMIZ SAĞLIĞINA KAVUŞTU'
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Murat Öztürk, bağışlanan organların hastalara umut olduğunu söyledi. Böbrek nakillerinin 32 yaşında 6 yıldır diyalize giren ve 24 yaşında 7 yıldır diyalize giren iki hastaya yapıldığını dile getiren Op. Dr. Öztürk, "Uzun süredir diyalize giren kronik böbrek yetmezliği olan bu hastalar için asıl tedavi böbrek transplantasyonudur. Listede bekleyen hastalar bu süreyi diyalizle geçiriyorlar ama asıl organ nakli gerektiği için heyecanlı bekleyişleri de devam ediyor. Biz bağışlanacak organ çıktığı zaman bir gün öncesinde beş veya altı tane nakil bekleyen adayımızı merkezimize çağırıyoruz. En çok organ uyumu olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre uyan hastamıza nakil işlemi gerçekleştiriyoruz.  Hastalarımız dediğim gibi biri 6 diğeri 7 senedir diyalize giren ve oldukça genç hastalar ve merhumenin yaptığı bağış sayesinde çok şükür ikisi de sağlığına kavuştular" dedi.
'HERKESİ ORGANLARINI BAĞIŞLAMAYA DAVET EDİYORUZ'
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Merkezi'nin 3,5 yıldır faaliyet gösteren bir merkez olduğunu söyleyen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Serdar Kahvecioğlu, "Göreceli olarak genç bir merkez olmamız neticesiyle bekleme listesindeki hasta sayılarımız bayağı düşük. Bu da tabii ki bekleme listesine girme talebi olan kişiler için oldukça avantajlı. Çünkü ne kadar az kişi olursa, sıranın da o kadar çabuk gelme ihtimali olacak. Bundan dolayı aslında son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarımızı hastanemiz organ nakli listesine kaydolması için bekliyoruz. Bütün vatandaşlarımızı da burada hafta sonu yaşadığımız mutluluk gibi, hasta ve yakınlarının mutluluğunu sağlamak amacıyla organlarını bağışlamaya davet ediyoruz" diye konuştu.
'ORGAN BAĞIŞI ÇALIŞMALARINDA BÖLGEMİZ LİDERLİĞİNİ KORUYOR'
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde aynı anda yapılan iki böbrek naklinin mutluluk verici olduğunu kaydeden İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa bölgesinin yapılan çalışmalarla organ bağışına yıllardır öncülük ettiğini vurguladı. Dr. Yavuzyılmaz, "Pandemiye rağmen organ bağışında yapılan çalışmalarla bölgemiz liderliğini koruyor ve bağış bekleyen hastalara umut olmaya devam ediyoruz. Ülkemizde 2020 yılında yapılan toplam böbrek ve karaciğer nakillerinin yüzde 12'si kadavradan yapılırken, bölgemizde ise yapılan toplam böbrek nakillerinin yüzde 50'si, karaciğer nakillerinin ise yüzde 60'ı kadavradan yapıldı" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-05-07 15:36:54

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