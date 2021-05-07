Ertuğrul Sağlam: “Efsane Başkan İbrahim Yazıcı’yı özlem ve rahmetle anıyorum”

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Bursaspor’da birlikte Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı merhum başkan İbrahim Yazıcı’yı unutmadı.

20092010 sezonunda Bursaspor’un başında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, o dönemdeki başkanı İbrahim Yazıcı’nın vefatının 8. yıl dönünümde anma mesajı yayımladı. Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesaplarından Yazıcı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran, efsane Başkan İbrahim Yazıcı’yı vefatının 8. Yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.