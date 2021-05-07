Çiftçinin pazarlama gücü artıyor...Yenişehir'de üreticinin yüzü gülüyor Yenişehir Belediyesi'nin Tarımsal Kalkınma Kooperatifleriyle birlikte hazırladığı proje Kırsalda Kalkınma Mali Destek Programı'na kabul edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçinin pazarlama gücü artıyor...Yenişehir'de üreticinin yüzü gülüyor Yenişehir Belediyesi'nin Tarımsal Kalkınma Kooperatifleriyle birlikte hazırladığı proje Kırsalda Kalkınma Mali Destek Programı'na kabul edildi

İHA

Çiftçinin pazarlama gücü artıyor...Yenişehir'de üreticinin yüzü gülüyor Yenişehir Belediyesi'nin Tarımsal Kalkınma Kooperatifleriyle birlikte hazırladığı proje Kırsalda Kalkınma Mali Destek Programı'na kabul edildi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çiftçinin ürünleri aracı olmadan direkt tüketiciye uygun fiyatla ulaşacak. Yenişehir Belediyesi'nin Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri işbirliğinde hazırlanan çiftçinin ürününü direkt tarladan pazara sunmayı amaçlayan proje kırsalda kalkınma mali destek programına kabul edildi.
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, projenin dünya genelinde tarımsal üretim arzında yaşanan daralmanın dikkate alınarak, zirai faaliyetlerin desteklenmesi, çiftçinin alın terinin karşılığını alması ve bu çerçevede biberden lahanaya, ayçiçeğinden barbunyaya her ürünün kolayca pazar bulması amacıyla hazırlandığını belirtti.
Projeyle çiftçi gibi tüketicinin de sebze ve meyveye uygun fiyatla erişebilmesinin hedeflendiğini anlatan Başkan Aydın, “Belediyecilik dokunmaktır, düşünmektir, hissetmektir ve aşkla sorunlara odaklanmaktır. Belediyecilik gülümseyen yüzdür, uzatılan eli geri çevirmeyen cömertliktir, darda kalanların acil yardımıdır. Allah nasip ederse bu projemizle çiftçinin sırtından doymayı alışkanlık haline getirenlere Yenişehir’in kapısını kapayacağız. Hem kayıtdışı ticaretin önüne geçeceğiz hem de yaktığımız bu ateşle istihdama katkı sağlayıp, tarımsal teknolojinin kullanımını yaygınlaştıracağız” dedi.
Üretici örgütü belgesi
Bu kapsamda projede yer alan Çayırlı, Köprühisar, Çelebi, Hayriye ve İncirli Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri'nin pazarlama kapasitelerini geliştirerek, gelirlerini artırmak ve profesyonel yönetim anlayışı oluşturmak istediklerini ifade eden Başkan Aydın, şunları kaydetti: "Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın 107 çalışma arasından kabul ettiği 13 tarımsal kalkınma projesinden biri olan çalışmamızla, genç çiftçilerin eğitimini de sağlayacağız. İlçemizde üretilen sebze ve meyvenin doğru işleme ve paketleme yöntemleri kullanarak katma değerini ve kalitesini artıracağız. Yenişehir biberi için coğrafi İşaret, yine 5 kooperatifimiz için marka tescili başvurusu yapacağız. Tüm bunlarla birlikte Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nden alacağımız üretici örgütü belgesi ile çiftçimizin aracı olmadan ürününü tüketiciye ulaştırmasını sağlayacağız. Nihai olarak pilot proje başarıya ulaştığında diğer kooperatiflerimizi de benzer şekilde destekleyeceğiz.”
Kooperatiflerin ürün işleme yapabileceği fiziki mekan sorununu da çözüme kavuşturduklarını belirten Başkan Davut Aydın, “Bu kapsamda belediye yönetimi olarak 5 kooperatifimize 125’er metrekarelik depolar tahsis ettik. Yine her kooperatifimiz için 1’er adet ürün işleme tezgahı satın alacağız. Böylelikle çiftçimizin ürünü konveyör sistemli tezgahta işlenecektir. Yine bu sistem 1 adet paketleme makinesiyle desteklenecek. Böylelikle ürünün katma değerini artıracağız. Ayrıca işlenen ürünlerin raf ömrünü uzatmak ve kalitesini korumak için soğuk odada ön soğutma yapılarak, frogofirik araçlarla nakliye yapacağız” diye konuştu.
Çiftçinin yüzü gülecek
Ajansın 2019’da da kısa adı YENGİM olan Yenişehir Sinanpaşa Medresesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi projesine de mali destek sağladığını hatırlatan Başkan Davut Aydın, şunları söyledi:
“YENGİM gibi çitçimizin yüzünü güldürecek son projemize desteklerini esirgemeyen Bursa Valimiz Yakup Canbolat’a, Bilecik Valimiz Bilal Şentürk’e, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a, Bursa ESkişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Zeki Durak’a, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörümüz Bilal Tunç’a ve böylesine önemli çalışmada işbirliği içinde olduğumuz Çelebi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanımız Önder Atlı’ya, Köprühisar Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanımız Sayın İbrahim Sivimli’ye, Hayriye Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanımız Sayın Basri Doğru’ya, İncirli Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanımız Sayın Mustafa Can’a ve Çayırlı Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanımız Sayın Turan Girgin’e teşekkür ediyorum.”
Bu arada ajansın mali destek programları kapsamına alınan 32 projeye sağlanacak 42 milyon liralık hibe desteğine ek olarak proje sahiplerinin yapacağı eş finansman katkısıyla 85 milyon lirayı aşan kaynak kırsalda kalkınma için harcanacak.
Mali destek almaya hak kazanan proje başvuru sahipleriyle sözleşmeler, İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda yayımlanan "Tam Kapanma Tedbirleri"nin sona ereceği 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra imza edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa Barosu, 'alkollü içki ve marketlerde bazı ürünlerin satış yasağı' için yargıya başvurdu
YEREL HABERLER Bursa Barosu, 'alkollü içki ve marketlerde bazı ...
Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin vurulduğu anlar kamerada Bursa'da 6 kişilik genç grubu, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin ...
Kısıtlamada gezmeye çıkan arkadaş grubuna silahlı saldırı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kısıtlamada gezmeye çıkan arkadaş grubuna silahlı ...
Yıldırım'da depreme dayanıksız binalar yıkılıyor, kentsel dönüşüm hız kazanıyor Yıldırım Belediyesi'nin hayata geçirdiği plan ve imar uygulamaları ilçedeki kentsel dönüşümün önünü açtı Değirmenlikızık'ta depreme dayanıksız sitede yıkım çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Yıldırım'da depreme dayanıksız binalar yıkılıyor, ...
Organlarıyla 5 kişiye umut oldu Bursa İl Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz: "Pandemiye rağmen nakil bekleyen hastalara umut oluyoruz" Organlarıyla 5 kişiye umut oldu Aynı anda iki böbrek nakli gerçekleşti
YEREL HABERLER Organlarıyla 5 kişiye umut oldu Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. ...
Ertuğrul Sağlam: “Efsane Başkan İbrahim Yazıcı’yı özlem ve rahmetle anıyorum”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Efsane Başkan İbrahim Yazıcı’yı ...
Organlarıyla 5 kişiye umut oldu; aynı anda iki böbrek nakli yapıldı
YEREL HABERLER Organlarıyla 5 kişiye umut oldu; aynı anda iki böbrek ...
Ulu Camii'nde ramazan ayının son cuma namazı tedbirlerle kılındı
YEREL HABERLER Ulu Camii'nde ramazan ayının son cuma namazı ...
Pazar yerinin camlarını kırdı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Pazar yerinin camlarını kırdı; o anlar kamerada
Zabıtadan süper marketlere yasaklı ürün satışı denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan süper marketlere yasaklı ürün satışı ...
Bursa Dış Ticaret Merkezi KOBİ’leri ihracata teşvik edecek
YEREL HABERLER Bursa Dış Ticaret Merkezi KOBİ’leri ihracata teşvik ...
Bursa'da tam kapanmada asfalt seferberliği Profesör Tezok Caddesi sil baştan yenileniyor
YEREL HABERLER Bursa'da tam kapanmada asfalt seferberliği Profesör ...
Kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki ...
Kızılay'dan önemli çağrı
YEREL HABERLER Kızılay'dan önemli çağrı
Kamyonetin altında kalan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyonetin altında kalan 16 yaşındaki motosiklet ...
'Gemlik Körfezi'ndeki salya oluşumunun nedeni evsel atıklar ve sıcaklık değişimi'
YEREL HABERLER 'Gemlik Körfezi'ndeki salya oluşumunun nedeni evsel ...
Bursaspor, ligin son maçına 5 eksikle çıkacak - Batuhan Kör sakatlıktan kurtuldu
YEREL HABERLER Bursaspor, ligin son maçına 5 eksikle çıkacak - ...
Çocukluk çağında aşılama
YEREL HABERLER Çocukluk çağında aşılama
Bayrak açıp Uludağ'dan özgürlük için atladılar Bursalı paraşütçüler Dünya Kudüs Günü'ne dikkat çekmek için Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Köyü'nden atlayış yaparak Türk ve Filistin bayrağı açtılar
YEREL HABERLER Bayrak açıp Uludağ'dan özgürlük için ...
Bursaspor-Ankara Keçiörengücü maçını Koray Gençerler yönetecek
YEREL HABERLER Bursaspor-Ankara Keçiörengücü maçını Koray Gençerler ...
Karacabeylilerden kentin geleceği için beyin fırtınası
YEREL HABERLER Karacabeylilerden kentin geleceği için beyin ...
Karacabey longoz ormanları renklendi
YEREL HABERLER Karacabey longoz ormanları renklendi
Bayramlıklar Mudanya Belediyesi’nden
YEREL HABERLER Bayramlıklar Mudanya Belediyesi’nden
Cezaevinden izinli çıkıp kısıtlamayı ihlal etti; kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıkıp kısıtlamayı ihlal etti; ...