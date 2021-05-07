Tır kanala devrildi, Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesi BursaAnkara karayolu üzerinde kontrolden çıkan tır, yağmur suyu kanalına devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, yol trafiğe kapandı.

Kaza, BursaAnkara karayolu Mezit mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan Serbülent D. yönetimindeki 16 MBU 24 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yağmur suyu kanalına devrildi.

Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonucu BursaAnkara karayolunun Bursa istikameti kapandı. Saatler süren kurtarma çalışmaları sırasında karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen tır, çekiciyle kurtarılarak yol trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.