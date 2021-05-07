Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, İbrahim Yazıcı'nın kabrini ziyaret etti

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Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, 8 yıl önce vefat eden yeşilbeyazlı kulübün efsane başkanı İbrahim Yazıcı'nın kabrini ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Erkan Kamat, değerli başkanımız rahmetli İbrahim Yazıcı'nın vefatının 8. Yılında Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek Bursaspor Camiası adına hem çiçek bıraktı hem de dualarla andı.”

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