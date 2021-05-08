Profesör Tezok Caddesi artık pırıl pırıl

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaya ve araç trafiği bakımından yoğun bir şekilde kullanılan ve yıllar içinde deforme olan Profesör Tezok Caddesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla baştan sona yenilendi.

Bursa’da ulaşım ve trafikten kaynaklı sorunları en aza indirmek amacıyla yatırımlarını bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolların iyileştirme çalışmalarını da hızla sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yıldırım ilçesinde yaya ve araç trafiği bakımından yoğun bir şekilde kullanılan Profesör Tezok Caddesi’nde freze ve yol genişliği çalışmalarının ardından asfaltlama çalışmalarına da ara vermeden başladı. Toplam 18 araçla 26 Büyükşehir Belediyesi personelinin yoğun mesai harcadığını bölge, 2250 ton asfalt dökülerek modern görünüme kavuştu. Tüm altyapı kurumlarının eş zamanlı çalışmalarını başlatarak bitirdiği cadde, yıllardır yoğun kullanımdan dolayı oluşan deformeden kurtarılarak baştan sona yenilenmiş oldu.

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