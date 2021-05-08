Vatandaşlar pazarlara akın etti...Marketlerin büyük oyunu Halk pazarları korona virüs tedbirleri kapsamında açıldı Pazara HES kodu, ateş ve maske kontrolüyle alınınca uzun kuyruklar oluştu Pazarların açıldığı gün marketlerin 12 liralık domatesi 5, 7 liralık salatayı 2 liraya düşürmesi Pazarcılar Odası Başkanı'nı isyan ettirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatandaşlar pazarlara akın etti...Marketlerin büyük oyunu Halk pazarları korona virüs tedbirleri kapsamında açıldı Pazara HES kodu, ateş ve maske kontrolüyle alınınca uzun kuyruklar oluştu Pazarların açıldığı gün marketlerin 12 liralık domatesi 5, 7 liralık salatayı 2 liraya düşürmesi Pazarcılar Odası Başkanı'nı isyan ettirdi

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma dolayısıyla 8 gündür kapalı olan pazar yerleri bugün açılınca Bursalılar 17 ilçede kurulan pazarlara akın etti. Bursa'da 125 pazar yerine vatandaşlar, HES kodu, ateş ve maske kontrolüyle alınınca bazı pazarlarda kuyruklar oluştu. Marketlerin, pazarların açıldığı gün 12 liralık domatesi 5 liraya, 7 liralık salatayı 2 liraya düşürmesi Pazarcılar Odası Başkanı'nı isyan ettirdi

Vatandaşlar pazarlara akın etti...Marketlerin büyük oyunu Halk pazarları korona virüs tedbirleri kapsamında açıldı Pazara HES kodu, ateş ve maske kontrolüyle alınınca uzun kuyruklar oluştu Pazarların açıldığı gün marketlerin 12 liralık domatesi 5, 7 liralık salatayı 2 liraya düşürmesi Pazarcılar Odası Başkanı'nı isyan ettirdi

Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma dolayısıyla 8 gündür kapalı olan pazar yerleri bugün açılınca Bursalılar 17 ilçede kurulan pazarlara akın etti. Bursa'da 125 pazar yerine vatandaşlar, HES kodu, ateş ve maske kontrolüyle alınınca bazı pazarlarda kuyruklar oluştu. Marketlerin, pazarların açıldığı gün 12 liralık domatesi 5 liraya, 7 liralık salatayı 2 liraya düşürmesi Pazarcılar Odası Başkanı'nı isyan ettirdi
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında pazar yeri esnafı bugün tezgahlarını açtı. Tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.0017.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından pazarcılar sabah saatlerinde tezgahlarını açarak satışa başladı. Bursa’nın 17 ilçesinde 125 pazarda kurulan tezgahlar doldu taştı. 8 gündür evden çıkmayan sadece marketten alışveriş yapan vatandaşlar da pazarlara akın etti.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu ve yetkililer, açılan pazarlarda denetim yaptı. HES kodu, ateş ve maske kontrolüyle alınınca bazı pazarlarda uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların çoğu pazarların açılmasının mutlulukla karşılarken, kimi ise fiyatların yüksek olmasından yakındı.
Pazarlarda yine yer almaktan duydukları mutluluğu dile getiren Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, marketlerin fiyat oyununa tepki gösterdi. Aksu, “Bizler vatandaşlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onlar için en taze ve güzel meyvesinden sebzesine kadar seçerek alıyoruz. Ancak bizim kapalı olduğumuz bu bir haftada marketlerde 12 lira olan domatesi, pazarların açıldığı gün 5 liraya düşürebiliyor. Madem bu domatesi 5 liraya düşürebiliyorsan, niye pazarların kapalı olduğu günde o fiyata indirmiyorsun. Salatalık 67 liradan satılırken, bugün 2 liradan nasıl satabiliyorsunuz. Bu marketler halkını hiç düşünmüyor” diye konuştu.
Pazarcının sahtekar konumunun hallerden kaynaklandığını ifade eden Aksu, “Günübirlik açılışlarda hallerde ürünler bir gün önce 3 lirayken, talep arza göre, bir gün sonra 2 katına çıkabiliyor. Bu da bizi zor durumda bırakıyor. Biz önümüzdeki günlerde eğer pazarlarımız yine bu şekilde açılacak olursa, biz pazarları açmayı düşünmüyoruz. Önümüzdeki hafta açılacak Pazarlar, bayramın üçüncü gününe denk geliyor. Kimse bayramda ürün toplamaz, kimse bayramda pazara çıkıp alışveriş yapmaz. Biz bayramdan önce pazarların tekrar açılmasını ancak 2 veya 3 gün olmasını istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pazar izdihamı...8 gün sonra kurulan pazarlarda vatandaşlar izdihama sebep oldu
YEREL HABERLER Pazar izdihamı...8 gün sonra kurulan pazarlarda ...
3 yaşındaki Şifa'yı kurtarmak için zamanla yarış Başı demir korkuluklara sıkışan Minik Şifa'yı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 3 yaşındaki Şifa'yı kurtarmak için zamanla yarış Başı ...
Profesör Tezok Caddesi artık pırıl pırıl
YEREL HABERLER Profesör Tezok Caddesi artık pırıl pırıl
Bursaspor, sezona Ankara Keçiörengücü maçıyla veda ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor, sezona Ankara Keçiörengücü maçıyla veda ...
Bursa'da çölyak hastalarına 'glütensiz' destek
YEREL HABERLER Bursa'da çölyak hastalarına 'glütensiz' destek
Aktümen “Paris’te Gece Yarısı”nı çözümledi
YEREL HABERLER Aktümen “Paris’te Gece Yarısı”nı çözümledi
Parklarda grafiti çalışması ilgi çekti
YEREL HABERLER Parklarda grafiti çalışması ilgi çekti
Bursaspor ligin son maçında Ankara Keçiörengücü’nü konuk ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor ligin son maçında Ankara Keçiörengücü’nü ...
(Özel) Altını bağlayıp evlerde çocuk gibi oğlak bakıyorlar Evde kedi ve köpek beslemenin yerini oğlaklar aldı Keçi çiftlikleri oğlak satışlarına yetişemiyor
YEREL HABERLER (Özel) Altını bağlayıp evlerde çocuk gibi oğlak ...
(Özel) Gemlik Körfezi normale dönüyor Dün gece etkili olan lodos körfezi deniz salyalarını temizliyor. Gemlik Körfezi drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) Gemlik Körfezi normale dönüyor Dün gece etkili ...
Bursa'da, geri dönüşüm tesisinde yangın
YEREL HABERLER Bursa'da, geri dönüşüm tesisinde yangın
Geri dönüşüm tesisindeki alevler itfaiyeyi harekete geçirdi
YEREL HABERLER Geri dönüşüm tesisindeki alevler itfaiyeyi harekete ...
(Özel) ‘Bylock’ yalanıyla dolandıran sanıklara 12 sene hapis Dolandırıcıların o yalanına uydu, altın ve 70 bin doları kaptırdı Telefon dolandırıcılarına 12 sene hapis ve 3 milyon TL ceza Telefon dolandırıcılarına şok ceza
YEREL HABERLER (Özel) ‘Bylock’ yalanıyla dolandıran sanıklara 12 ...
Aracının üzerinde para dolu cips kutusu bulan hemşire, polise teslim etti
YEREL HABERLER Aracının üzerinde para dolu cips kutusu bulan ...
Boş cips kutusundan 2 bin TL çıktı AVM otoparkında bir otomobilin üzerine bırakılmış cips kutusundan 2 bin 939 TL çıktı
YEREL HABERLER Boş cips kutusundan 2 bin TL çıktı AVM otoparkında ...
Bursaspor Başkanı Erkan Kamat: “Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum”
YEREL HABERLER Bursaspor Başkanı Erkan Kamat: “Hepinize ayrı ayrı ...
Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, İbrahim Yazıcı'nın kabrini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, İbrahim Yazıcı'nın ...
TIR devrildi, Bursa- Ankara karayolunda trafik durdu
YEREL HABERLER TIR devrildi, Bursa- Ankara karayolunda trafik durdu
Tır kanala devrildi, Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Tır kanala devrildi, Bursa-Ankara karayolu trafiğe ...
Mudanya'nın caddeleri Büyükşehir ile yenileniyor Tam kapanmayı fırsat bilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya'nın ana arterlerini yeniliyor
YEREL HABERLER Mudanya'nın caddeleri Büyükşehir ile yenileniyor Tam ...
Çiftçinin pazarlama gücü artıyor...Yenişehir'de üreticinin yüzü gülüyor Yenişehir Belediyesi'nin Tarımsal Kalkınma Kooperatifleriyle birlikte hazırladığı proje Kırsalda Kalkınma Mali Destek Programı'na kabul edildi
YEREL HABERLER Çiftçinin pazarlama gücü artıyor...Yenişehir'de ...
Bursa Barosu, 'alkollü içki ve marketlerde bazı ürünlerin satış yasağı' için yargıya başvurdu
YEREL HABERLER Bursa Barosu, 'alkollü içki ve marketlerde bazı ...
Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin vurulduğu anlar kamerada Bursa'da 6 kişilik genç grubu, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin ...
Kısıtlamada gezmeye çıkan arkadaş grubuna silahlı saldırı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kısıtlamada gezmeye çıkan arkadaş grubuna silahlı ...