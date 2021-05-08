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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayramda sevdiklerinizi kestane şekersiz bırakmayın

İHA

Bayramda sevdiklerinizi kestane şekersiz bırakmayın

Bayramların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Kestane Şekeri artık online olarak vatandaşa ulaşıyor.
Kardelen Kestane Şekerinin üreticisi İlka Şekerleme, pandemi kısıtlamaları yüzünden evde geçirilecek Ramazan Bayramı’nda sevdiklerine tatlı bir sürpriz yapmak isteyen müşterileri için www.kardelen.com adresinde birbirinden lezzetli ürünleri bayrama özel fiyatlar ile satışa sundu. 7 gün 24 saat hizmet veren sitede, 30 dolayında farklı ambalajda satışa sunulan çikolatalı ve sade kestane şekerleri özel olarak üretilen ve yol koşullarına uygun paketlerde, tazeliğini ve lezzetini yitirmeden sipariş verilen adrese ulaştırılıyor.
İlka Şekerleme Dijital Pazarlama Müdürü Tolga Akgün, farklı içeriklerde birbirinden lezzetli ürünleri satışa sunduklarını söyledi. Hediyelik, ev tipi, tadımlık ve konserve kategorilerinde onlarca ürünü sanal mağazalarında yer aldığını belirten Tolga Akgün, “Sitemizde sürekli sürpriz kampanyalarımız var. Ayrıca kayıt yaptıran müşterilerimize düzenlediğimiz kampanyaların mesajlarını gönderiyoruz ve özel sürpriz hediyelerimiz oluyor. Tüm ürünlerimizi hijyen ve sanitasyon kurallarına uyduğumuz, uluslararası belgelere sahip olduğumuz modern tesisimizde üretiyoruz” dedi.
“Bu bayramda da evdeyiz.”
Artan koronavirüs vaka sayılarını önlemek için geçilen “Tam Kapanma” uygulamasının Ramazan Bayramı’nı da kapsadığını ifade eden Tolga Akgün, geçen yıl olduğu gibi bu yılda bayram ziyaretleri yapılamayacağını ve herkesin bayramı evinde geçireceğini hatırlattı. Böyle bir ortamda da sevdiklerine tatlı bir sürpriz yapmak isteyenler için online mağazalarının açık olduğuna vurgu yapan Akgün şunları söyledi: Ramazan bayramı çok yaklaştı. Ne yazık ki, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da sevdiklerimizi ziyaret edemeyeceğiz, büyüklerimizin ellerini öpemeyecek, doya doya sarılamayacağız. Ama sevdiklerine tatlı bir sürpriz yapmak isteyenler için birbirinden lezzetli ürünlerimizi bayrama özel fiyatlar ile online mağazamızda satışa sunduk. Sevdiklerinizi mutlu etmek için www.kardelen.com adresinden 7 gün 24 saat dilediğiniz ürünümüzü sipariş edebilirsiniz dilerseniz kendiniz için alabilir veya sevdiklerinize sürpriz yapabilirsiniz.”
Tolga Akgün, Kardelen Kestane Şekeri ürünlerine büyük çaplı online alışveriş sitelerinden de ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

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