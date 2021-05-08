TOFAŞ, Play-Off'a hazırlanıyor



Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) TOFAŞ Basketbol Takımı, Play-Off çeyrek serisi hazırlıklarını sürdürürken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan antrenman maçında siyah takım, mavi takımı 67-64 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinde Beşiktaş Icrypex ile karşılaşacak olan TOFAŞ hazırlıklarına devam ediyor. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda gerçekleştirilen bugünkü idmanda Bursa ekibi, kendi arasında antrenman maçı yaptı. Yardımcı antrenörlerden Ömer Kahyaoğlu idaresindeki siyah takım Semaj Christon, Mert Konuk, DeVaughn Akoon-Purcell, Alihan Demir ve Jeremy Simmons; yardımcı antrenör Ömer Kahyaoğlu yönetimindeki Mavi Takım ise Berk Uğurlu, Tarik Phillip, Berkan Durmaz, Tomislav Zubcic, Berke Büyüktuncel ve Muhsin Yaşar´dan oluştu.

8´er dakikalık üç periyot üzerinden oynanan maçta mavi takım ilk periyodu 19-23 üstünlükle kapatsa da ikinci periyot 40-40 eşitlikle sonuçlandı. Üçüncü çeyrekte geriden gelerek öne geçmeyi başaran siyah takım, parkeden 67-64 galip ayrıldı.

TOFAŞ, bir günlük izin sonrası Play-Off çeyrek final hazırlıklarına devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-05-08 15:31:58



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