Pazar yerlerinde yoğunluk yaşandı, girişlerde kuyruklar oluştu



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde 17 günlük tam kapanmada ilk kez açılan Pazar yerlerinde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, zabıta ekiplerince içeriye kısım kısım alınınca girişlerde uzun kuyruklar oluştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; koronavirüs tedbirleri kapsamında 'tam kapanma' uygulamasında, tarımsal ürünlerin 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olunması kararı alındı. Mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen tarımsal ürünlerin zayi olabileceği yönünde bulunulan tespitler sonucu alınan bu karar sonrası, vatandaşlar da soluğu pazar yerlerinde aldı.

İnegöl ilçesinde kurulan 8 ayrı pazar yerinde yoğunluk yaşandı. Zabıta ekipleri pazarda yoğunluğu azaltmak için vatandaşları, peyderpey içeriye aldı. Girişlerde uzun kuyruklar oluştu. Pazarlardaki ürünler saatler içerisinde tükendi. İnegöl İlçe Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban pazar yerlerinde incelemelerde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-05-08 15:53:41



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