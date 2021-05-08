Pazar yerlerinde yoğunluk yaşandı, girişlerde kuyruklar oluştu (2)



`SOSYAL MESAFEYE UYULUYOR AMA KALABALIK´

Bursa'da tam kısıtlamada genelgeyle açılan halk pazarlarına vatandaşlar rağbet gösterdi. Sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapılan Bursa Tuz Pazarı´nda yoğunluk oluştu. Pazara gelen vatandaşlar zaman zaman sosyal mesafe kurallarını da ihlal ederken, tezgahlardaki ürünler kısa sürede tüketildi.

Sevim Toygar da pazarların açılmasından memnun olduklarını ifade ederek, "Pazarların açılması bizim açımızdan çok iyi oldu. Bayramda evde çoluk çocuğumuz var, onların ihtiyaçları var ama hiç yasak yokmuş gibi. Kurallara uyuluyor ama yine de kalabalık" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN

2021-05-08 16:40:13



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