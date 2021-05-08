2. Lig: İnegölspor: 2 - Hacettepe Spor: 0

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'un son haftasında İnegölspor sahasında karşılaştığı Hacettepe Spor’u 20 yendi.



Stat: İnegöl İlçe

Hakemler: Fatih Tokail xx, Yusuf Doğan xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx

İnegölspor: Gökhan Siverek xxx, Seydi Kayasoy xx (Ogün Çalışkan dk. 63 x), Gökhan Kurumuş xx, Fatih Üge xx (Gülhan Üreyen dk. 79 x), Metin Yüksel xxx, Emir Özsoy xx (Yunus Emre Duyan dk. 66 x), Selimcan Temel xx (Samet Günhan dk. 63 x), Abdülkadir Kuzey xxx, Oğuz Çetinkaya xx, Bilal Yıldırım xx (Erdem Seçgin dk. 66 x), Ali Aydemir xxx

Hacettepe Spor: Taha Cengiz Demirtaş x, Kadir Enes Kıra xx, Hüseyin Eren Bektaş x (Ataberk Gök dk. 67 x), Muhammed Ali Barutcu x, Ali Eren Karadağ x (Recep Yurdakul dk. 81 ?), Sarp Ekinci xx, Mehmetcan Yıldırım x (Yusuf Emre Ataol dk. 81 ?), Kaan Yüksel x, Kemal Emirhan Aydın x, Musa Şahindere xx (Muhittin Sarper Özceyhan dk. 85 ?), Ahmet Arda Tuzcu x (Baran Başyiğit dk. 85 ?)

Goller: Fatih Üge (dk. 45), Abdulkadir Kuzey (dk. 88) (İnegölspor)

Sarı kartlar: Taha Cengiz Demirtaş (Hacettepe Spor), Yunus Emre Duyan (İnegölspor)

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