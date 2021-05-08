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Ölümden kurtarıp, yeniden hayata bağlayan doktor anneye en güzel hediye

DHA

Ölümden kurtarıp, yeniden hayata bağlayan doktor anneye en güzel hediye


Fuat KARS-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da 20 yıl önce karbonmonoksit gazından zehirlenip bitkisel hayata giren kızı Neslihan Köse´yi (39) çabalarıyla yeniden hayata döndüren Hale Kabacaoğlu, Anneler Günü´nde mutluluğu yaşadı. 2003 yılında Anneler Günü´nün ardından günlüğe yazdığı "Bu sene de Anneler Günü anlamadan geldi geçti. Belki gelecek yıl elimi öper, hissederek `Annem´ diye sarılırsın bana. Benim için hayatın amacı sadece sensin" cümlelerini okuyan Hale Kabacaoğlu, gözyaşlarını tutamadı. Aldığı çiçeği annesine verip elini öpen Neslihan Köse ise, "İyi ki benim annemsin." dedi.
Üroloji Uzmanı Ahmet Köse ile Radyoloji Uzmanı Hale Kabacaoğlu'nun tek çocukları olan Neslihan Köse, 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 2´nci sınıfta okurken yılbaşı tatili için Bursa'da yaşayan ailesinin yanına geldi. Duş almak için banyoya giren Neslihan, içeride uzun süre kalınca, durumdan şüphelenen annesi Dr. Hale Kabacaoğlu içeri girdi. Kızını yerde hareketsiz bulan Dr. Kabacaoğlu, olayın şokunu üzerinden atıp, Neslihan´ın duran kalbini, yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırdı. Neslihan Köse, çağırılan ambulansla Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle komaya giren genç kız, önce Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, buradan da İstanbul Haydarpaşa'daki GATA'ya sevk edildi. GATA´da 2 ay kalan Neslihan, annesinin isteğiyle Ankara Bilkent TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi´ne yatırıldı. Çekilen MR´ında tıpta `atrofi´ diye tanımlanan beyin hücrelerinin tamamına yakınının ölü olduğu görüldü. Kızına, ölümü yakıştıramayan Hale Kabacaoğlu, doktorların "Gerekirse organ bağışı yapar mısınız?" teklifini kabul etmedi.
MÜZİK DİNLETİP, KİTAP OKUDU
Eşinden boşanıp mesleğine ara veren Hale Kabacaoğlu, velayeti kendisinde olan kızının tedavisi sürecince hastanede olsa da çocuğunu yalnız bırakmadı. 2 yıl bitkisel hayattaki çocuğuna, Mozart'ın parçalarını dinletip, kitap okudu, hikayeler anlattı. Yanından ayrılmadığı Neslihan'ın, geceleri uyurken düşmemesi için de kelepçeyle elini eline bağladı. Neslihan aylar sonra, hafızası silinmiş olarak gözlerini açtı, uzun süren tedavinin ardından da taburcu edildi.
Hale Kabacaoğlu, 21 yaşındaki kızını yeni doğan bir bebek gibi 3 sene altını bezledi, ardından da yemek yeme ve tuvaletini giderme gibi temel eğitimler verdi. Fitoterapi, apiterapi, hidroterapi, bioenerji, 2 kez kök hücre nakli yaptırdı. Sağlığına kavuşması için, Brezilya, Avusturya, Güney Kore'ye götürdü. Verdiği eğitim ve yaptığı tekrarlarla, Neslihan'a okuma ve yazmayı hatırlattı.
EVİNİN DUVARLARINI YIKTI
Hale Kabacaoğlu, kızının yürürken çarptığı evin iç duvarlarını yıktırdı, kapıları kaldırdı. Evin çeşitli noktalarına ayna yerleştiren Hale Kabacaoğlu, kızının odalardaki hareketlerini gözlemlemeye başladı. Kabacaoğlu, Neslihan´ın öğrendiklerini kolay unutmaması için çareyi, duvarlara yazı yazmakta buldu. Havlu, diş macunu, lavabo, ayna gibi materyallerin üzerine yazılan yazılarla Neslihan´ın bu objelere, hatırlatma ihtiyacı duymadan ulaşmasını sağladı.
ANNELER GÜNÜ DAHA ANLAM KAZANDI
Neslihan Köse, Anneler Günü´nde kendisini şefkatiyle hayata yeniden döndüren annesini unutmadı. Aldığı çiçeği elini öptüğü annesine veren Neslihan Köse, "İyi ki benim annemsin." dedi.
18 YIL ÖNCEKİ GÜNLÜĞÜNÜ OKUDU
Kızının Anneler Günü sürprizi karşısında duygulanan Hale Kabacaoğlu, Neslihan´a hastanede tedavi gördüğü 2003 yılındaki Anneler Günü´nün ardından günlüğe yazdığı yazıyı okudu. Hale Kabacaoğlu, "Seni ben doğurdum yavrum, sadece seni. Sen benden bir parçasın. Bu sene de Anneler Günü anlamadan geldi geçti... Tıpkı geçen sene olduğu gibi... Belki gelecek yıl elimi öper, hissederek `Annem´ diye sarılırsın bana. Belki ufak bir hediye kendin alırsın. Maliyeti önemli değil, senin kendinin düşünüp alması önemli. Çok özledim seni yavrum, hasretle sana kavuşmayı bekliyorum. O güne kadar yaşayacağım. Benim için hayatın amacı sadece sensin. Gerisi anlamsız. Sonrası olmasa da olur. Sen ortaya çık. Kendi başına ayakta dur yeter" cümlelerini okuyan Kabacaoğlu, göz yaşlarına hakim olamadı. Neslihan ise, annesinin okuduğu günlük karşısında duygulandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Fuat KARS, İsmail Hakkı SEYMEN
2021-05-08 17:53:28

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