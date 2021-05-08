Aracıyla bir sitenin bahçesine uçan özel güvenlikçi öldü

Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA´da lüks bir sitede güvenlik görevlisi olarak görev yapan Doğan Çakmak (43), işten çıkıp evine gittiği sırada aracıyla bir evin bahçesine uçtu. Çakmak, olay yerinde hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 14.15 sularında merkez Nilüfer ilçesine bağlı Bademli Mahallesi´nde meydana geldi. Lüks bir sitede özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Doğan Çakmak, 10 AEN 996 plakalı aracıyla evine doğru giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek bir sitenin bahçesine uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çakmak´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde Çakmak´ın aracıyla bahçeye uçtuğu anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN
2021-05-08 18:30:43
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