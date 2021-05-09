"LÖSEV´e gelene kadar ailemle birbirimizden hastalığı sakladık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"LÖSEV´e gelene kadar ailemle birbirimizden hastalığı sakladık"

DHA

"LÖSEV´e gelene kadar ailemle birbirimizden hastalığı sakladık"


İsmail Hakkı SEYMEN-Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) BURSA´da iki kez lösemi hastalığına yakalanan ancak azmiyle bu hastalığı yenerek, üniversite eğitiminin ardından LÖSEV Bursa Şubesi´nde çalışmaya başlayan Aylin Babaoğlu (31) süreci yakından yaşayan biri olarak, diğer hastalara ve ailelerine umut olmak için çaba sarf ettiğini belirtti.15 yaşındayken lösemi teşhisi konulan ve uzun bir tedavi sürecinin ardından, üniversite döneminde hastalığı yeniden başlayan Aylin Babaoğlu, iki kez lösemiyi yenerek yaşama tutundu. Üniversite eğitimi sonrası, hayatının geride kalan sürecinde kendisi gibi lösemiye yakalanan hastalar için görev yapmak isteyen Babaoğlu, LÖSEV ailesine katılarak vakfın Bursa Şubesi´nde çalışmaya başladı. Tedavisi devam eden hastalara ve ailelerine umut olmak için çaba gösteren Aylin Babaoğlu, yaşam mücadelesini anlattı."BU SÜREÇTE LÖSEV´İN DESTEĞİNİ HEP YANIMDA HİSSETTİM"
Babaoğlu, "15 yaşımdayken lösemi teşhisi aldım. Uzun bir tedavi sürecim oldu, üniversiteye başladığımda hastalığım tekrarladı. Bu dönemde ağabeyimden ilik nakli oldum. Bu süreçte LÖSEV´in desteğini oldukça yoğun hissettim. Çünkü sürecin maddi ve manevi boyutunun yanında hastalığı bilmek de çok önemliydi. Benim bu süreçle ilgili hiçbir bilgim yoktu. Ancak LÖSEV´in bana gönderdiği bilgilendirmeler sayesinde hastalığımı öğrendim. Ailemle bu süreci nasıl daha kolay atlatabiliriz şeklinde bilgiler edindim. Tedavimin tamamlanmasının ardından LÖSEV´in Bursa´da şube açmasıyla birlikte daha yakın irtibatta olduk. Buraya gelerek gönüllü olarak desteklerde bulundum. Bir gençlik komitesi oluşturduk. Gençlerle birlikte, tedavisi süren hastalarımıza, kardeşlerimize nasıl destek verebiliriz bununla ilgili çalışmalar yaptık" dedi."ANNE VE BABANIN ÇIKARKEN GÖZLERİNDEKİ UMUT IŞIĞINI HERŞEYE DEĞER"
6 yıl önce üniversitede sosyoloji bölümünden mezuniyetini tamamlamasıyla LÖSEV Bursa Şube´de profesyonel olarak çalışmaya başladığını belirten Babaoğlu, "Şimdi burada sosyal hizmet sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Bu birimde tamamen hastalarla bir aradayız. Teşhis alan hastaların bu süreçte hangi yardımlara ihtiyacı varsa yardımcı oluyoruz. Öncelikle bu süreç hakkında bilgiler verip, bu süreçte yanlarında olacağımızı anlatıyoruz. Bu süreci bizzat yaşayan biri olarak onlarla bu konuda iletişim kurarken zorlanmıyorum. Bursa şubemize geldikleri ilk karşılaşma anımızda çok umutsuz oluyorlar haklı olarak. Aslında maddi yardım boyutu hastaların en son düşündükleri konu, çünkü onları nasıl bir süreç bekliyor bilgi sahibi bile değiller. Bu anda en çok ihtiyaç duydukları manevi bir güç. Bizler de bu süreç hakkında onları bilgilendiriyoruz. Ben, hastalığı yaşamış biri olarak onlara bu hastalığın çok korkutucu bir hastalık olmadığını, benim de bu süreci geçirdiğimi anlatıyorum. LÖSEV olarak bağışçıların destekleri ile maddimanevi, hep yanlarında olacağımızı anlatıyorum. Gözlerindeki o umut ışığını görmek beni motive ediyor ve her şeye değer" diye konuştu."O SAÇLAR DAHA GÜR, DAHA SAĞLIKLI ÇIKACAK!"
Kendisinin korkup üzülmemesi için ailesinin uzun süre hastalığını kendisinden gizlediğini ifade eden Babaoğlu, "Ben de onlardan, hastalığımın ne olduğunu anladığımı gizledim. Uzun bir yatışın ardından eve çıktığımda ağabeyim bana LÖSEV´in gönderdiği dokümanlarla hastalığımı sakince anlattı. Ben zaten sürece çok olumsuz bakmadım, her zaman geçici bir süreç olduğunu düşünerek yaşamıma devam ettim. Benden sonra teşhis alan kliniğe yatan hastalarla sürekli iletişim halindeydik. Burada hem kendi kişisel gelişimimi tamamladım hem de çok güzel sosyal bir çevre edindim.  Buradan da arkadaşlarıma seslenmek istiyorum, hiç üzülmesinler saçları döküldüğü için. Tedavi bittiği gibi saçlar hemen çıkmaya başlıyor, hatta daha gür bir şekilde çok daha sağlıklı bir şekilde çıkıyor. Benim tedavim 1 buçuk yıl kadar sürdü, ardından saçlarım hemen çıkmaya başladı" açıklamalarında bulundu."AİLENİN YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİMİ GÖREBİLİYORUM"
Ofislerine çocuğu yeni teşhis alan anne-babaların geldiğini kaydeden Babaoğlu, "Tabi ki hastalığın vermiş olduğu ürkütücü isimle umutsuz, perişan olmuş bir şekilde geliyorlar. Direkt akıllarına çocuklarını kaybedecekleri düşüncesi geliyor. Bu sürece de böyle başlıyorlar. Çaresizliğin en büyüğünü yaşıyorlar. Ancak ben burada kaydını alıp, süreçle ilgili bilgi verdikten sonra kendi tedavimden örnekler veriyorum. Ben de bu hastalığı yaşadım ve atlattım diyorum. Bunun üzerine ailenin yüzündeki değişimi görebiliyorum. Karşılarında bu süreci yaşamış, sağlığına kavuşmuş ve normal hayatına dönmüş bir örnek görünce umutlanıyorlar. Bu hastalığın LÖSEV de karşılığının iyileşme olduğunu görüyorlar, umut dolu ve hastalıkla savaşmak için daha güçlenerek ayrılıyorlar buradan. Tabi bu süreçten itibaren hep yanlarındayız. Benim de bu konuda onlara umut olmam beni ayrıca motive ediyor" dedi.  DHA-Sağlık Türkiye-Bursa / Merkez DHA
2021-05-09 10:18:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Yerel tohum ve ürünlere doğal ilaçlama
YEREL HABERLER (Özel) Yerel tohum ve ürünlere doğal ilaçlama
(Özel) Yargıtay’dan şoförlere müjdeli haber Yargıtay, şoförlerin mesaisinin kilometreye göre değil saate göre hesaplanması gerektiğine hükmetti
YEREL HABERLER (Özel) Yargıtay’dan şoförlere müjdeli haber Yargıtay, ...
(Özel) Bursa’da hasat öncesi tarlalar halı desenlerini aratmadı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’da hasat öncesi tarlalar halı ...
Bursa'da 4 ayda 21 kişi hayatını kaybetti Trafik canavarı 4 ayda 538 ocak söndürdü 4 aylık kaza bilançosu: 538 can kaybı, 59 bin yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da 4 ayda 21 kişi hayatını kaybetti Trafik ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında caddede 'birdirbir' oynadılar
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında caddede 'birdirbir' ...
Bursaspor sezonun son antrenmanını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bursaspor sezonun son antrenmanını gerçekleştirdi
Aracıyla bir sitenin bahçesine uçan özel güvenlikçi öldü
YEREL HABERLER Aracıyla bir sitenin bahçesine uçan özel güvenlikçi ...
Bilimsel araştırma projelerine ilgi katlanarak devam ediyor
YEREL HABERLER Bilimsel araştırma projelerine ilgi katlanarak devam ...
Villanın bahçesine uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti Aracın kontrolden çıkarak uçma anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Villanın bahçesine uçan aracın sürücüsü hayatını ...
Ölümden kurtarıp, yeniden hayata bağlayan doktor anneye en güzel hediye
YEREL HABERLER Ölümden kurtarıp, yeniden hayata bağlayan doktor ...
İnegölspor - Hacettepe Spor: 2-0
YEREL HABERLER İnegölspor - Hacettepe Spor: 2-0
Vekil Işık: "Üretime ara yok"
YEREL HABERLER Vekil Işık: "Üretime ara yok"
2. Lig: İnegölspor: 2 - Hacettepe Spor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig: İnegölspor: 2 - Hacettepe Spor: 0
Vali, kaymakam ve belediye başkanı pazarları denetledi Osmangazi’de pazarlara sıkı denetim Başkan Dündar: “Pazarlarımız son derece güvenli”
YEREL HABERLER Vali, kaymakam ve belediye başkanı pazarları ...
Pazar yerlerinde yoğunluk yaşandı, girişlerde kuyruklar oluştu (2)
YEREL HABERLER Pazar yerlerinde yoğunluk yaşandı, girişlerde ...
Pazar yerlerinde yoğunluk yaşandı, girişlerde kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Pazar yerlerinde yoğunluk yaşandı, girişlerde ...
TOFAŞ, Play-Off'a hazırlanıyor
YEREL HABERLER TOFAŞ, Play-Off'a hazırlanıyor
Kadınlar dünyayı söylüyor
YEREL HABERLER Kadınlar dünyayı söylüyor
"Annelere her gün kıymet vermeliyiz" Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar: "Tüketim kültürünün aparatı kılınan özel gün anlayışının ötesinde, annelerimize tek bir gün değil, her gün kıymet vermeliyiz"
YEREL HABERLER "Annelere her gün kıymet vermeliyiz" Eğitim Bir Sen 1 ...
Nilüfer’de pazarlara sıkı denetim
YEREL HABERLER Nilüfer’de pazarlara sıkı denetim
Bayramda sevdiklerinizi kestane şekersiz bırakmayın
YEREL HABERLER Bayramda sevdiklerinizi kestane şekersiz bırakmayın
Bursa'da pazar yerleri havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'da pazar yerleri havadan görüntülendi
Deniz salyaları ördeklere de zor anlar yaşattı Teknesiyle denizden ördekleri toplayan bir vatandaş, kıyıya sağ salim çıkardı
YEREL HABERLER Deniz salyaları ördeklere de zor anlar ...
İznik Gölü'nde ağlara 2 bin yıllık kabartmalı yazıt takıldı İznik Gölündeki kayıp şehir efsanesi gerçek oluyor
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde ağlara 2 bin yıllık kabartmalı yazıt ...