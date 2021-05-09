Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 60 bin haneye fatura desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan tam kapanma döneminde 60 bin haneye fatura desteği sağladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından, vatandaşların telefonlarına gönderilen 'Faturanız salgınla mücadele kampanyası kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmiştir' yazılı mesajı paylaştı.

Aktaş, ayrıca tam kapanma destek paketi kapsamında, 20 bin hanenin elektrik, 20 bin hanenin su, uzaktan eğitim gören öğrencilerin yaşadığı 20 bin hanenin de internet faturasını ödediklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.