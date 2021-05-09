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Genç kız evde bakım hizmetiyle yeniden yürümeye başladı Genç kız, ilk adımını 17 yıl sonra attı

İHA

Genç kız evde bakım hizmetiyle yeniden yürümeye başladı Genç kız, ilk adımını 17 yıl sonra attı

Bursa’da doğuştan miyopati rahatsızlığı sebebiyle hiç yürüyemeyen ve 5’inci sınıftan sonra da omur eğriliği hastalığı başlayan 17 yaşındaki Sevgi Bayat, 4 aydır Bursa Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta Bakım Hizmetleri’nden aldığı fizik tedavi hizmeti sayesinde evin içinde bastonla da olsa yürümeye başladı. Bugüne kadar olduğu ameliyatlar ve gördüğü tedavilere rağmen doktorların ‘yürüyemez’ dediği genç kız, artık yeni bir hayata adım atmaya başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri Birimi, vatandaşların hayatına dokunmaya, dokunduğu hayatları da güzelleştirmeye devam ediyor. Ekipler, son olarak doğuştan kas dokularını etkileyen bir hastalık olan miyopati rahatsızlığı bulunan ve 5’inci sınıftan sonra da omur eğriliği hastalığı başlayan 17 yaşındaki Sevgi Bayat’ın hüzün gözyaşlarını mutluluk gözyaşlarına çevirdi. Yaklaşık 4 aydır Fizyoterapist Mehmet Yakup Sürer ve Fizik Tedavi Uzmanı Erol Ünal tarafından özenle takibi yapılan Sevgi Bayat, hayata karşı olan umudunu yitirmeden mücadeleye devam etti. Fizyoterapist Sürer eşliğinde evinde egzersizler yaptırılan Sevgi, artık evin içinde bastonla da olsa yürümeye başladı.

“Azimle büyük aşama kat edildi”
Fizyoterapist Mehmet Yakup Sürer, yaklaşık 4 ay önce Sevgi Bayat’ın bu hizmet için Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri birimine başvurduğunu söyledi. Sevgi’nin 5’inci sınıftayken skolyoz ameliyatı geçirdiğini belirten Sürer, “Sevgi’nin ümidi doktorlar tarafından kırılmış. Fakat şu an belli bir aşama kat ederek destekli yürümeyi sağlayabildik. 40 derece üzerinde bir eğrilmesi söz konusuydu. Bizim tedavide amacımız, bel, sırt ve alt bölgelerdeki kaslarını kuvvetlendirip Sevgi’yi ayağa kaldırmaktı. Bu amaca yüzde 80 ulaştık. Tedavi devam ediyor. Sevgi’nin de azmiyle büyük bir aşama kat ettik” dedi.

“Umutlarımız yeşerdi”
Zeynep Orhan Bayat çiftinin iki çocuğundan biri olan Sevgi Bayat, yaklaşık 17 yıldır yürüyemediğini ve çeşitli rahatsızlıklarla boğuştuğunu dile getirdi. 5’inci sınıfa kadar tekerlekli sandalye ile okula gittiğini ancak geçirdiği ağır ameliyatın ardından bir daha hiç yürüyemediğini anlatan Sevgi, tedavi için gittiği yerlerde uzmanların kendisine ‘yürüyemezsin’ demesiyle bütün ümidinin kırıldığını söyledi. O süreçten sonra fizik tedaviye gitmesine rağmen çabalamayı da bıraktığını belirten Sevgi, “Depresyona girdim ve odamdan hiç çıkmadım. Okuldan eve gelince bütün gün ağlardım. Doktorlar yüzüme ‘yürümeyeceksin, çabalama’ dedi. Bu durum insanı intiharın eşiğine de getirebilirdi. Aileme yük olduğumu hissediyordum. Yaklaşık 4 ay önce yine bir ameliyat oldum. Ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdum. Mehmet Yakup Sürer hocamız evimize geldi. Olacağına inanmıyordum ama Yakup Hoca ile büyük bir ilerleme kat ettim. Gittiğim fizik tedaviler 15 yıl işe yaramazken, Yakup Hoca ile 4 ayda bu kadar mesafe almamız umutlarımı yeşertti. Çok mutluyum. Herkes gibi ben de yürümek ve koşmak istiyordum. Şimdi elimden tutulduğunda yürüyebiliyorum. Daha iyi olmak için çabalıyorum. Hayata tekrar tutunmaya çalışıyorum” dedi.

“Örnek olmak istiyorum”
Artık daha fazla çabaladığını, ailesine ve derslerine daha fazla odaklanabildiğini ifade eden Sevgi, destekli de olsa yürümenin tarifsiz bir duygu olduğunu söyledi. İlk adımı attığında hissettiklerini de paylaşan Sevgi, “Şimdiye kadar hiçbir şey başaramamışsındır. O adımı atınca bir şey başarmış oluyorsun. Çevren seni takdir ediyor. Umutları artıyor insanın. Artık psikoloji okumak istiyorum. Benim gibi çocuklara yardım edebilirim. Benim gibi olan insanlarla konuşup çocuklara örnek olmak istiyorum. Yürümeyi bu yüzden de arzuluyorum. Benim için çok çabalayan aileme yardımcı olmak istiyorum. Onların emeğinin boşa gitmesini istemiyorum. Yürümemi görmelerini istiyorum” diye konuştu.

Sevgi’den Başkana davet var
Anne Zeynep Bayat ise 17 yaşındaki Sevgi’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin desteğine kadar çok ümitsiz olduğunu, hayal bile kurmadığını anlattı. Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri Birimi uzmanlarının kendilerine umut olduğunu belirten Zeynep Bayat, “Kızımın umutla bakışı, gülüşü geri geldi. Gözlerinin içi gülmeye başladı. Gitmediğimiz sağlık kuruluşu kalmadı. Çocuğumu depresyondan çıkarmanın verdiği mutluluğu tarif edemem. Allah herkese bu duyguyu yaşatsın. Ayağa ilk kalktığında beraber mutfağa gittik, bizlere tatlı yaptı. O sevinci anlatacak kelime bulamam. Bundan sonra gözyaşlarının mutluluk için akmasını istiyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı evimize bekliyoruz. Kızım kendisine tatlı yaparak ikram etmek istiyor” dedi.
Baba Orhan Bayat ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri biriminin yıllar sonra kendilerine umut olduğunu söyledi. Kızının yürümesinde emeği geçen hocalara teşekkür eden Orhan Bayat, bu hizmetin sunulmasına vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a da teşekkür etti. Kızının yürümesi için bu zamana kadar her kapıyı çaldıklarını aktaran Orhan Bayat, artık kızının kapıya çıkabildiğini, arkadaşlarıyla görüşebildiğini anlattı.
Sevgi Bayat’ın ağabeyi Muharrem Can Bayat ise kardeşinin tekrar yürüyor olmasının tarif edilemez bir duyduğu olduğunu belirterek gözyaşlarını tutamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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