Polis kontrol noktasında feci kaza

Orhangazi’de Yeniköy Kavşağındaki şehir girişi polis kontrol noktasında meydana gelen trafik kazasında faciadan dönüldü. Kontrol için polis tarafından durdurulan noktaya hızla dalan ve 2 aracı biçen sürücü, araç içinde sıkıştı. Ağır yaralanan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araç içinden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza saat 11.45 sıralarında İstanbulBursa karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tam kapanma döneminde Orhangazi girişinde oluşturulan polis kontrol noktasında bir otomobili durduran polis ekipleri aracın evraklarını kontrol ettikleri esnada, aynı yönde gelmekte olan ve aşırı süratli olduğu belirlenen Hasan Özlük Türkkan (39) idaresindeki 59 KA 115 plakalı araç polis noktasında bekleyen, Ali Çetin Tekinoğlu (44) idaresindeki 34 LC 3423 plakalı ve Ömer Erdoğan (40) idaresindeki 06 BV 0275 plakalı araçlara çarptı.

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kaza sonrasında polis noktasına kontrolsüz ve aşırı hızla daldığı belirlenen aracın sürücüsü Hasan Özlük Türkkan ağır yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü için olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza noktasına gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü Türkkan uzun uğraşlar sonrasında çıkararak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis noktasına hızla dalan aracın çarptığı iki otomobilde bulunan biri 2, biri tek çocuklu aileler ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazaya karışan diğer araçlardaki toplam 6 kişi de tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstanbulBursa yolu bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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