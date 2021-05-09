Osmangazi’den çocuklara bayram hediyesi Çocukların bayramlıkları Osmangazi Belediyesi’nden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi’den çocuklara bayram hediyesi Çocukların bayramlıkları Osmangazi Belediyesi’nden

İHA

Osmangazi’den çocuklara bayram hediyesi Çocukların bayramlıkları Osmangazi Belediyesi’nden

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, ramazan bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet dağıttı.
Osmangazi Belediyesi, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yüzünü güldürdü. Belediyem Benimle ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkmaları yasak olan çocukların evlerine kadar giderek bayramlık hediyelerini teslim etti. 150 aileyi ziyaret ederek 385 çocuğa kıyafet yardımı yapan ekipler, hem çocuklara hem de ailelerine büyük mutluluk yaşattı. Bayramlık kıyafetlerin yanı sıra çeşitli hediyeler de verilen çocuklar, kendilerini unutmayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.
Ramazan ayının gelmesiyle sosyal yardım çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Her gün 5 noktada 2 bin 500 kişiye iftarlık sıcak yemek dağıtımı yaptık. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerimize erzak yardımlarımızı sürdürdük. Bayrama sayılı günler kaldı. Bayram dayanışmadır, yardımlaşmadır. Bir çocuğu mutlu etmek, ihtiyaç sahibi bir ailenin ihtiyacını karşılamak bizim için en güzel bayramdır. Bu anlayışla çocuklarımızı mutlu etmek istedik. Toplam 385 çocuğumuza kıyafet yardımında bulunduk. Onların yüzlerindeki mutluluğu görmek her şeye değer. Şimdiden tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Hayırlı bayramlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım Belediyesi şehit annelerini unutmadı
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi şehit annelerini unutmadı
Polis kontrol noktasında feci kaza
YEREL HABERLER Polis kontrol noktasında feci kaza
BUSKİ’de tam kapanma seferberliği
YEREL HABERLER BUSKİ’de tam kapanma seferberliği
Genç kız evde bakım hizmetiyle yeniden yürümeye başladı Genç kız, ilk adımını 17 yıl sonra attı
YEREL HABERLER Genç kız evde bakım hizmetiyle yeniden yürümeye ...
(Görüntülü) LÖSEV'e gelene kadar ailemle birbirimizden hastalığı sakladık
YEREL HABERLER (Görüntülü) LÖSEV'e gelene kadar ailemle ...
Bursa'da tophane surlarından ramazanın her günü patlayan iftar topu
YEREL HABERLER Bursa'da tophane surlarından ramazanın her günü ...
Gençler mahalleliyi canından bezdirdi Metruk binaya gelen gençler, evin çatısını da ateşe verdi
YEREL HABERLER Gençler mahalleliyi canından bezdirdi Metruk binaya ...
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 60 bin haneye fatura desteği
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 60 bin haneye fatura ...
Bireysel tıpla hastalıkların teşhisi daha net konuluyor
YEREL HABERLER Bireysel tıpla hastalıkların teşhisi daha net ...
(Özel) Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor Doğada termal keyfi için Türkiye'nin her yerinden kamp yapmaya geliyorlar 40 derece sıcak akan dere suyunda şifa aramaya gelenler 7 günlük kür yapıp çadırlarda kalıyor
YEREL HABERLER (Özel) Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 ...
"LÖSEV´e gelene kadar ailemle birbirimizden hastalığı sakladık"
YEREL HABERLER "LÖSEV´e gelene kadar ailemle birbirimizden hastalığı ...
(Özel) Yerel tohum ve ürünlere doğal ilaçlama
YEREL HABERLER (Özel) Yerel tohum ve ürünlere doğal ilaçlama
(Özel) Yargıtay’dan şoförlere müjdeli haber Yargıtay, şoförlerin mesaisinin kilometreye göre değil saate göre hesaplanması gerektiğine hükmetti
YEREL HABERLER (Özel) Yargıtay’dan şoförlere müjdeli haber Yargıtay, ...
(Özel) Bursa’da hasat öncesi tarlalar halı desenlerini aratmadı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’da hasat öncesi tarlalar halı ...
Bursa'da 4 ayda 21 kişi hayatını kaybetti Trafik canavarı 4 ayda 538 ocak söndürdü 4 aylık kaza bilançosu: 538 can kaybı, 59 bin yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da 4 ayda 21 kişi hayatını kaybetti Trafik ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında caddede 'birdirbir' oynadılar
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında caddede 'birdirbir' ...
Bursaspor sezonun son antrenmanını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bursaspor sezonun son antrenmanını gerçekleştirdi
Aracıyla bir sitenin bahçesine uçan özel güvenlikçi öldü
YEREL HABERLER Aracıyla bir sitenin bahçesine uçan özel güvenlikçi ...
Bilimsel araştırma projelerine ilgi katlanarak devam ediyor
YEREL HABERLER Bilimsel araştırma projelerine ilgi katlanarak devam ...
Villanın bahçesine uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti Aracın kontrolden çıkarak uçma anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Villanın bahçesine uçan aracın sürücüsü hayatını ...
Ölümden kurtarıp, yeniden hayata bağlayan doktor anneye en güzel hediye
YEREL HABERLER Ölümden kurtarıp, yeniden hayata bağlayan doktor ...
İnegölspor - Hacettepe Spor: 2-0
YEREL HABERLER İnegölspor - Hacettepe Spor: 2-0
Vekil Işık: "Üretime ara yok"
YEREL HABERLER Vekil Işık: "Üretime ara yok"
2. Lig: İnegölspor: 2 - Hacettepe Spor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig: İnegölspor: 2 - Hacettepe Spor: 0