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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan’ın bereketini birlikte yaşadık

İHA

Ramazan’ın bereketini birlikte yaşadık

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan’a özel sosyal destek paketleri ile Ramazan’ın bereketi tüm Bursa’yı sardı. Pandemi nedeniyle kısıtlama ve tam kapanma uygulamalarıyla geçen Ramazan’da ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetleri giderildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi pandeminin gölgesinde geçen Ramazan ayında paylaşma ve dayanışmanın ön plana çıkması amacıyla Kart16 Ramazan Sosyal Destek Çeki uygulamasını devreye almıştı. Sadece mahalle bakkallarında geçerli olacak bu alışveriş çekleri ile ihtiyaç sahiplerine destek sağlanırken, bakkal esnafının da bu süreçte ayakta durmasına katkı verilmiş oldu. Bursa’da yaşayan ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların gıda, giysi, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik geçtiğimiz yıl Temmuz ayında devreye alınan Kart16 uygulamasından halen 7 binin üzerinde aile yaralanırken, Ramazan’a özel hazırlanan Kart16 Sosyal Destek Çekleri ise 100 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.
29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasını kapsayan tam kapanma uygulamasına yönelik olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 50 milyon liralık ekstra destek paketini devreye aldı. Ramazan ayı için 100 bin aileye verilen Kart16 Ramazan çeki uygulamasına tam kapanma nedeniyle 30 bin aile daha ilave edildi. Bunun yanında pandemiden ekonomik anlamda olumsuz etkilenen ve faturalarını ödeyemediği için elektriği kesilme durumuna gelen 20 bin ailenin elektrik faturası, yine aynı durumdaki 20 bin ailenin de su faturası da Büyükşehir Belediyesi tarafından ödendi. Öğrencilerin uzaktan eğitimden mahrum kalmaması için de ödenmemiş faturalar yüzünden interneti kesilme noktasına gelen 20 bin ailenin faturası ödenerek hiçbir çocuğun eğitimden uzak kalmaması sağlandı. Son ödeme günü geçen ve kesilme aşamasına gelen faturalarla ilgili ödemeler, hizmet sağlayıcı kurumlardan temin edilen liste üzerinden yapıldı.
Pandemi sürecinde sağladığı ekonomik desteklerle esnafa büyük kolaylıklar sağlayan Büyükşehir Belediyesi, tüm belediye kiracılarının kira ücretlerinde yüzde 50 indirime gitmişti. Bunun yanında genelge kapsamında işyerini kapatmak zorunda kalan esnafların meskenlerinde kullandıkları su faturalarında da yüzde 50 indirime gidilmişti. Tam kapanma uygulamasında genelge kapsamında iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafa Büyükşehir’den yine kira desteği geldi. Büyükşehir Belediyesi, genelge kapsamında işyerini kapatmak zorunda kalan kiracılarından kapalı oldukları süre boyunca kira almayacak. Bu sayede yaklaşık iştiraklerle birlikte 660 kiracısı bulunan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 10 milyon TL kira desteği sağlamış olacak.
Bunun yanında toplu taşımayı kullanım oranlarının zaman zaman yüzde 7080’lere kadar düştüğü pandemi sürecinde yakıt desteği, kişi başı biniş destekleri gibi uygulamalarla bugüne kadar otobüsçü esnafına yaklaşık 40 milyon TL’lik destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi tam kapanma döneminde de otobüsçü esnafını sübvanse etmeye devam edecek. Bu yıl yardımlarını erzak paketi olarak değil de Kart16 uygulaması üzerinden yapan Büyükşehir Belediyesi, bunun yanında hayırseverler tarafından bağışlanan 10 bin erzak kolisini de tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.
Büyükşehir Belediyesi, sadece 29 Nisan 17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma döneminde 30 bin aileye Kart16 ramazan çeki, toplam 60 bin ailenin su, elektrik veya internet faturasının ödenmesi, 660 kiracıdan kira alınmaması, halk otobüsçülerinin desteklenmesi gibi uygulamalarla halen devam eden yardımlara ilave olarak 100 bin aileye daha ulaşacak ve yaklaşık 50 milyon TL’lik ilave yardım yapılmış olacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, buğday unu ihtiva eden gıdaları yemeleri durumunda sağlık sorunu yaşayan Çölyak hastalarını da unutmadı. Ramazan ayı boyunca 460 kişiye özel hazırlanmış gıda paketlerini ulaştırıldı. Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, pandemi ve tam kapanma tedbirleri doğrultusunda özel gereksinimi olan, glutensiz acil gıda ile glütensiz ve düşük proteinli gıdaya ihtiyaç duyan çölyak hastalarına Ramazan paketlerini ve günlük tüketim gıda paketlerini ulaştırdı. Hazırlanan glütensiz gıda kolisinde, ekmek ve hamur yapmak üzere glütensiz un, çikolata, çubuk kraker, baton ekmek, kek, kurabiye, makarna çeşitleri, arpa şehriye, mısır unu, mısır nişastası, galeta unu, pirinç unu, puding yer alıyor. Düşük proteinli gıda kolisinde ise yumurta, et, tavuk ve pirinç ikameleri, gofret, çubuk kraker, sürülebilir çikolata, tel şehriye, arpa şehriye, makarna çeşitleri, mik un bulunuyor. Hizmetten duydukların memnuniyeti dile getiren aileler, özel gereksinimle beslenen çocuklarına bu zor süreçte destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Ramazan Sosyal Destek çekini teslim alan ancak evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına da Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri koşuyor. Alo 153’ü arayan 70 yaşındaki Hikmet Ünver, rahatsızlığından ötürü sokağa çıkamadığını belirterek kendisine Sosyal Destek Çekini kullanarak alışveriş yapılması konusunda yardım istedi. Hikmet Ünver’i evinde ziyaret eden zabıta ekipleri, evin ihtiyaçlarını tek tek not aldı. Daha sonra Kart16 anlaşmalı mahalle bakkalına geçen ekipler, alışveriş yaptıktan sonra karşılığında destek çekini teslim etti. Ekipler, daha sonra alışveriş malzemelerini zabıta aracına yükleyerek Hikmet Teyze’ye kapıdan teslim etti.
Bu arada 29 Nisan 17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma döneminde Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bursalıların hayatını kolaylaştırmak amacıyla yine sahada oldu. Özellikle yasaklarda trafiğin azalmasını fırsat bile Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri yıllardır ihmal edilen Profesör Tezok Caddesi’nin asfaltını sil baştan yeniledi. Bunun yanında Mudanya ilçesinde de İpar Caddesi’nin asfaltı yenilendi. BUSKİ ekipleri de ana caddelerdeki rögar kapakları ile yağmur suyu ızgaralarını yol seviyesine getirmek için yoğun çaba harcadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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