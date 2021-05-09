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Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: “Oyuncularımız Avrupa kulüplerinin radarına girdi”

İHA

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: “Oyuncularımız Avrupa kulüplerinin radarına girdi”

TFF 1. Lig’in son haftasında Ankara Keçiörengücü’ne 30 mağlup olan Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er, “Oyuncularımız sadece Türkiye’den değil, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. Bundan sonraki süreçte kulübü ayağa kaldırmak önemli” dedi.
TFF 1. Lig’in 34. haftasında Ankara Keçiörengücü’ne 30 kaybeden Bursaspor’da Teknik Direktörü Mustafa Er, müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok basit ve bireysel hata yaptıklarını söyleyen 41 yaşındaki teknik adam, “Tüm kulüpler için pandemiden dolayı zor bir sezondu. Bütün kulüplerin sıkıntıları vardı. Bizim ekstra sıkıntılarımız oldu. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Geldiğimiz noktada sezonun başlamasına 1012 günlük süre vardı. Takım Kovid19 vakalarından dolayı kampa gidemedi. Bir tane hazırlık maçı oynayabildik. Sezon başında sıkıntılar yaşadık. İkinci yarıya girerken de çok iyi bir hava yakalamıştık fakat Kovid19 vakaları oldu. O 5 haftalık süreçte sadece bir puan alabildik" diye konuştu.

“Oyuncularımız sadece Türkiye’den değil, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi"
Mustafa Er, futbolcularına yurt içi ve yurt dışından birçok kulübün talip olduğunu belirterek, “17 oyuncumuz bu sene profesyonel ligde ilk kez oynadı. Altyapımızdan çok değerli oyuncular çıktı. Kulübün marka değerini çıkarma açısından önemliydi. Sıkıntılarımız vardı fakat bunu başardık, oyuncularımız sadece Türkiye’den değil Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. Bursaspor’un etrafında şehri toplayabilmek için çok uğraştık, pandemiden dolayı yeteri kadar başarılı olamadık. Bunda pandeminin de etkisi vardı, insanlar ekonomik anlamda kendisini toparlamak istiyor. Sezonun genelinde başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz, PlayOff yapabilirdik fakat genel itibariyle başarılı görüntü çizdik” ifadelerini kullandı.

“Şehrin hep beraber ayağa kalkması gerekiyor"
Mustafa Er, takımdaki geleceğiyle alakalı ise şu cümlelere yer verdi:
“Lig bitmeden görüşmeleri çok doğru bulmadığımı söylemiştim. Süreç bundan sonrasında hızlı bir şekilde ilerleyecek. Tek dileğimiz tekrar ayağa kalkacak organizasyonumuzun olması, şahıslar önemli değil, kulübün etrafında toplanıp kulübü ayağa kaldırmak önemli. Önemli olan, şehrin hep beraber ayağa kalkması gerekiyor. Bu sağlandığı zaman, her şey çok daha sağlıklı olacaktır.”

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