Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz: “Play-Off’a kalmak istiyorduk”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz: “Play-Off’a kalmak istiyorduk”

İHA

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz: “Play-Off’a kalmak istiyorduk”

TFF 1. Lig’in son haftasında Bursaspor’u 30 mağlup eden Ankara Keçiörengücü’nün Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, “PlayOff’a kalmak istiyorduk. Altınordu da galip geldikten sonra PlayOff’un dışında kaldık” dedi.
Bursaspor’u 30 mağlup ederek ligi tamamlayan Ankara Keçiörengücü’de Teknik Sorumlu Hamdi Yılmaz, karşılaşma sonunda yaptığı değerlendirmede, “Maçı galibiyet ile tamamladık, arzu ve isteğimiz de bugün gelip gelmekti. Tabii PlayOff’a kalmak istiyorduk. Altınordu da galip geldikten sonra PlayOff’un dışında kaldık. PlayOff’a kalan takımlara başarılar diliyorum. Bugün iyi bir oyun ve iyi bir galibiyet ile sezonu kapattık. İyi bir sezon geçirdik, iyi maçlar oynadık. İnşallah bundan sonraki sezonları, daha iyi, daha rahat daha bir şekilde geçirip bir üst ligi hedefleriz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından
YEREL HABERLER Bursaspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 3
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 3
Bursaspor - Ankara Keçiörengücü: 0-3
YEREL HABERLER Bursaspor - Ankara Keçiörengücü: 0-3
Bursaspor - Ankara Keçiörengücü (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Ankara Keçiörengücü (EK FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 2 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 2 ...
Anneler Günü öncesi eşinin böbreğiyle yeniden sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Anneler Günü öncesi eşinin böbreğiyle yeniden ...
Bursaspor - Ankara Keçiörengücü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Ankara Keçiörengücü (FOTOĞRAFLAR)
Yetim çocukların yüzü gülecek
YEREL HABERLER Yetim çocukların yüzü gülecek
Otomobilin ezdiği minik Mustafa ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin ezdiği minik Mustafa ağır yaralandı
Ramazan’ın bereketini birlikte yaşadık
YEREL HABERLER Ramazan’ın bereketini birlikte yaşadık
Orhaneli’de adrenalin ve heyecan tavan yapacak
YEREL HABERLER Orhaneli’de adrenalin ve heyecan tavan yapacak
Otomobil, kontrol noktasında 2 araca çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, kontrol noktasında 2 araca çarptı: 6 yaralı
Cinsiyetçi söyle’me inat farkında ol
YEREL HABERLER Cinsiyetçi söyle’me inat farkında ol
Osmangazi’den çocuklara bayram hediyesi Çocukların bayramlıkları Osmangazi Belediyesi’nden
YEREL HABERLER Osmangazi’den çocuklara bayram hediyesi Çocukların ...
Yıldırım Belediyesi şehit annelerini unutmadı
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi şehit annelerini unutmadı
Polis kontrol noktasında feci kaza
YEREL HABERLER Polis kontrol noktasında feci kaza
BUSKİ’de tam kapanma seferberliği
YEREL HABERLER BUSKİ’de tam kapanma seferberliği
Genç kız evde bakım hizmetiyle yeniden yürümeye başladı Genç kız, ilk adımını 17 yıl sonra attı
YEREL HABERLER Genç kız evde bakım hizmetiyle yeniden yürümeye ...
(Görüntülü) LÖSEV'e gelene kadar ailemle birbirimizden hastalığı sakladık
YEREL HABERLER (Görüntülü) LÖSEV'e gelene kadar ailemle ...
Bursa'da tophane surlarından ramazanın her günü patlayan iftar topu
YEREL HABERLER Bursa'da tophane surlarından ramazanın her günü ...
Gençler mahalleliyi canından bezdirdi Metruk binaya gelen gençler, evin çatısını da ateşe verdi
YEREL HABERLER Gençler mahalleliyi canından bezdirdi Metruk binaya ...
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 60 bin haneye fatura desteği
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 60 bin haneye fatura ...
Bireysel tıpla hastalıkların teşhisi daha net konuluyor
YEREL HABERLER Bireysel tıpla hastalıkların teşhisi daha net ...
(Özel) Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor Doğada termal keyfi için Türkiye'nin her yerinden kamp yapmaya geliyorlar 40 derece sıcak akan dere suyunda şifa aramaya gelenler 7 günlük kür yapıp çadırlarda kalıyor
YEREL HABERLER (Özel) Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 ...