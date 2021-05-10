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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da tarihi camide hırsızlık alarmı

İHA

Bursa’da tarihi camide hırsızlık alarmı

Bursa'da tarihi İbni Bezzaz camisinden sabaha karşı gelen sesler bekçileri harekete geçirdi. Bekçiler muhtemel hırsızlık olayına karşı camiyi didik didik aradı.
Olay merkez ilçe Yıldırım'a bağlı İncirli caddesinde bulunan İbni Bezzaz camisinde sabah namazı öncesi yaşandı.
Vatandaşların camide hırsız olabileceği ihbarı üzerine harekete geçen polis merkezi ekipleri ve bekçiler, tarihi caminin avlusu, bahçe ve minaresini didik didik aradı. Gece kartallarının yaptığı araştırmada herhangi hırsız yada hırsızlık olayına rastlanmadı. Cami ve etrafını defalarca kez kontrol eden bekçiler olay yerinde ayrılırken, ekiplerin bölgede gece boyunca sürekli devriye attıkları bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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