Hem doğayı temizlediler hem de hayvanları beslediler

Bursa Doğal Yaşamı ve Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, hem Kayapa Barajı'nın etrafını temizledi hem de aç kalan hayvanları elleriyle besledi.

Bursa’da bir araya gelen 30’a yakın dernek üyesi, valilikten aldıkları izinlerle sabahın ilk ışıklarında yola çıktı. Nilüfer ilçesindeki Kayapa Barajına gelen doğaseverler, çevreye atılmış plastik, cam ve benzeri ürünleri toplamaya başladı. Nilüfer Belediyesi’nin de çöp kamyonu gönderdiği alandan onlarca torba çöp çıktı. Tüm ağaç altlarını, tüm girilebilecek yerleri didik didik temizleyen gönüllüler, insanların bu kadar hor kullanmasına ise tepki gösterdi.

Barajın etrafını temizleyen üyeler, daha sonra uzun süredir kısıtlamadan dolayı aç olabileceğini düşündükleri sokak hayvanları için Unçukuru, Başköy ve Gölyazı’ya gitti. Sokak hayvanlarıyla bir araya gelen hayvanseverler, elleriyle besledikleri hayvanların ayrıca gereken bakımlarını da yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.