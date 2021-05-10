Eski belediye başkanı Barışık'ın eşi koronaya yenildi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanlarından Ekrem Barışık'ın eşi Engin Barışık korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Diş hekimi Dr. Engin Barışık, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören 84 yaşındaki Dr. Engin Barışık'ın cenazesi Hamitler Kent Mezarlığında kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

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