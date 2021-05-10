Kestel’de veresiye defterleri belediye tarafından kapatıldı Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, esnafları gezerek veresiye defterlerini topladı Başkan Tanır: ‘’Borçlar ödendi, defterler kapatıldı”

Bursa'nın Kestel İlçesinde tüm bakkal ve küçük marketlerin kapılarında bugünlerde benzer yazılar asılı. Nedeni ise “Biz Büyük Bir Aileyiz” sloganı harekete geçen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ın ilçedeki tüm veresiye defterlerini tek tek toplaması.

Salgının olumsuz etkilerini azaltmak için adeta seferberlik ilan eden Bursa’nın Kestel Belediyesi, salgın sürecinde adeta sosyal belediyecilik dersi veriyor. Faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan berber, kuaförler, emlakçılar ile kafeterya işletmecilerine ve çalışanlarına erzak desteği, her gün binlerce kişiye sıcak yemek dağıtımında bulunan Kestel Belediyesi, son olarak da 4 bin hanenin yaklaşık 800 bin liralık elektrik ve su faturalarını da ödeyerek büyük destek vermişti. Bununla da yetinmeyen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ın bayram müjdeleri ise sürüyor. 19 bakkalın tüm veresiye defterlerini toplayan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 150 bin liralık veresiye defterlerini ödeyerek hem esnafa hem de yüzlerce aileye moral verdi.

''Gönülden gönüle güden bir yol var''

Yardımlaşma ve paylaşmanın önemli bir değer olduğuna dikkat çeken Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, pandemi nedeniyle yaşanan olumsuzlukları birlikte aşacaklarını bir kez daha tekrarladı. Başkan Önder Tanır, “Biz büyük bir aileyiz. İyi günde de kötü günde de biriz, beraberiz. Ailemizin hiçbir ferdinin yalnız ve zor durumda kalmasına izin veremeyiz. Tüm imkanlarımızı seferber ederek bu süreci, el ele, gönül gönüle yardımlaşma, paylaşım ve dayanışma içerisinde atlatacağız” dedi.

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