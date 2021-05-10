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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUÜ Tıp Fakültesi’nin misafir öğrenci sayısı artıyor

İHA

BUÜ Tıp Fakültesi’nin misafir öğrenci sayısı artıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 62 öğrencisine ilk 3 yıl için ev sahipliği yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin, 20212022 eğitimöğretim döneminde Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanacak 40 öğrenciye daha ilk 3 yıl bünyesinde eğitim vermesi kararı alındı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, 28 Nisan tarihli toplantısında Yalova Üniversitesi bünyesinde yeni açılan Tıp Fakültesi’ni kazanacak 40 öğrencinin 1,2 ve 3. sınıf eğitimlerini BUÜ Tıp Fakültesi’nde almalarını kararlaştırdı. YÖK Başkanlığı karar yazısını Üniversite Rektörlüklerine gönderdi. YÖK Başkanlığı, önceki yıl da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan 62 öğrencinin ilk 3 yıllık temel eğitimlerini BUÜ Tıp Fakültesi’nde almasını uygun bulmuştu.
“Önemli bir açığı kapatıyoruz”
Karar hakkında açıklamada bulunan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 46 yıllık geçmişi bulunan Tıp Fakültesi’nin akademik deneyim ve birikimi ile Türkiye’ye hizmet etmeye devam ettiğini vurguladı. Sadece Bursa’nın değil Güney Marmara’nın da en önemli sağlık üslerinden birisi olduklarına işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Tıp Fakültemiz ve Hastanemiz ile gerek Bursa’mıza gerekse de çevremizdeki çok sayıda kente sağlık hizmeti veriyoruz. Son yıllarda sağlık alanında ülkemizde çok önemli yatırımlar yapıldığına hep birlikte şahit oluyoruz. Tüm bu yatırımların son iki yıldır dünyayı esir alan COVİD19 sürecinde ne kadar doğru adımlar olduğunu gördük. Artan şehir hastaneleri ve sağlık kurumlarında görev alacak donanımlı hekimlere ihtiyaç duyuluyor. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak bizler de gerek akademik gerekse sağlık hizmeti konusunda çok önemli bir açığı kapattığımıza inanıyoruz” diye konuştu.
Sağlık ordusuna yeni doktorlar
Tıp Fakültesi olarak her yıl yüzlerce yeni doktoru sağlık ordusuna kattıklarına işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bu yıl eğitimöğretime başlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 62 öğrencisine ilk 3 yıllık eğitimleri için ev sahipliği yapmaya başladıklarını vurguladı. Gelecek yıl için öğrenci alımına başlayan Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanacak 40 öğrenciye de aynı şekilde ilk 3 yıllık eğitimleri için kurumlarını açacaklarına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Sahip olduğumuz bilgi birikimi, akademik kadro ve kaliteli eğitimöğretim alt yapısı ile gerek kendi öğrencilerimize gerekse de misafir öğrencilerimize yine en iyi eğitimi vermeye devam edeceğiz. Bir yandan akademik çalışmalara devam ederken diğer yandan da sağlık hizmetlerini aksatmadan sürdüreceğiz. Son iki yılda büyük bir özveri ile görev yapan sağlık ordumuza yeni doktorlar kazandıracak olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. YÖK Başkanlığımızın aldığı bu yeni kararın Üniversitemize, öğrencilerimize, kentimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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