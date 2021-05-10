Osmangazi Belediyesi’nden tam kapanmada asfalt mesaisi

Tam kapanma döneminde cadde ve sokakların boş kalmasını fırsat bilen Osmangazi Belediyesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çevreyolu Caddesi’ni asfaltlayarak yeniliyor.

Osmangazi Belediyesi, pandemi sonrasında Osmangazililere daha güzel bir ilçe sunmak adına da birbiri ardına çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu süreçte uygulanan tam kapanma döneminde, cadde ve sokakların boş kalmasını fırsat bilen Osmangazi Belediyesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çevreyolu Caddesi’nin asfaltlanması için çalışma başlattı. Trafik yoğunluğunun oldukça fazla olduğu cadde, asfaltlamadan önce ilk olarak freze makinesi ile kazındı. Yolun bozulmasına neden olan kısımlardaki zemin kaldırılarak temel malzeme ile güçlendirildi. Yaklaşık 1500 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki cadde, daha sonra 6 bin ton asfalt dökülerek yenilendi. Caddenin asfaltlanması için yaklaşık 1 milyon TL kaynak kullanıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yürütülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Dündar, “Pandemi sürecinde uygulanan tam kapanmayla birlikte ulaşım alanındaki çalışmalarımıza hız verdik. Özellikle trafik yoğunluğunun yoğun yaşandığı cadde ve sokakların tam kapanma döneminde boş olmasını fırsat bilerek asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Çevreyolu Caddesi’nde başlattığımız asfaltlama çalışmaları ile caddeyi baştan sona yeniliyoruz. 1,5 kilometre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki bu caddeyi ekiplerimiz ilk olarak ferze makinesi ile kazıdı. Daha sonra sıcak asfalt serimi yapıldı. Çalışmalar tamamlandığında cadde çok daha güzel bir şekilde vatandaşlarımızın kullanıma sunulmuş olacak. Demirtaş mahallemiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

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