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Bursa'da maden ocakları ağaçlandırılıyor Tabiatın yaralarını Bursa Büyükşehir Belediyesi sarıyor

İHA

Bursa'da maden ocakları ağaçlandırılıyor Tabiatın yaralarını Bursa Büyükşehir Belediyesi sarıyor

Bursa’da maden ocağı olarak kullanılan ve işletme süreleri tamamlanınca kaderine terk edilen alanlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden doğaya kazandırıyor. Yemyeşil ağaçlar arasında kanserli hücre gibi görünen maden ocağı alanları, hafriyat toprağı ile doldurulup, yeniden ağaçlandırılıyor.
Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olması için çevre yatırımlarına ağırlık veren, su, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve dere ıslah çalışmalarının yanında büyük ölçekli yeni yeşil alanları kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan doğayı kirletici unsurlara karşı da yoğun bir mücadele veriyor. Özellikle dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için il genelinde 28 adet hafriyat depolama sahası oluşturulurken, Bursa’da inşaat sektörünün ürettiği aylık yaklaşık 300 bin ton hafriyat atığı bu alanlarda düzenli olarak depolanıyor.
Bursa’daki bu atıkların kontrolsüz dökülmesi ile yaşanacak çevre ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla vasfını yitirmiş ve kullanılmayan maden alanları da rehabilite edilerek yeniden kente kazandırılıyor. Bu alanlar doğal topografyaya uygun şekilde hafriyat toprağı ile doldurulduktan sonra ağaçlandırma çalışmaları ile doğal yaşama geri kazandırılıyor.
Doğal denge korunuyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURKENT A.Ş. yapılan dolgu işlemleri sayesinde yemyeşil ağaçlar arasında kanserli hücre gibi görünen maden ocağı alanları, hafriyat toprağı ile doldurulup, yeniden ağaçlandırılıyor. Bu çalışmalar kapsamında 2014 yılında Orman Bölge Müdürlüğü’nden Büyükşehir’e tahsis edilen Akçalar sahasındaki 92 bin 344 metrekarelik alan yaklaşık 950 bin metreküp hafriyat toprağı dökülerek yeniden ağaçlandırıldı. Doğal dengesine kavuşan alan 2019 yılında Orman Bölge Müdürlüğü’ne geri teslim edildi. Yine Mudanya ilçesi Altıntaş Mahallesi’ndeki maden ocağı alanı da yaklaşık 21 bin kamyon hafriyat toprağı dökülerek dolduruldu. 200 adet 1 yaşında fıstık çamı, 1000 adet akasya ve yaklaşık 100 adet erguvan fidanı dikilerek ağaçlandırılan alan 2019 yılında Orman Bölge Müdürlüğü’ne geri teslim edildi.
Sadece maden ocakları değil, bataklık alanlarda da hafriyat toprağı ile doldurularak tarıma kazandırılıyor. Bu çalışmalar kapsamında Mudanya ilçesi Hasköy Mahallesindeki bataklık alan dolgu toprağı ile doldurulup, üzerine 60 adet incir, 30 adet ceviz, 5 adet kiraz ve 3 adet dut fidanı dikildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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