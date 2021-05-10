Karacabey’de aşevi ihtiyaç sahiplerine büyük katkı sağlıyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan aşevinde yürütülen çalışmaları inceledi. Hayırseverlerin destekleriyle adeta bir sosyal yardım üssüne dönen aşevinde belediye personeli ve gönüllüler, sıcak yemekleri bir an önce yardıma muhtaç vatandaşlara ulaştırmaya çalışıyor.

Başkan Özkan, merkez ve kırsalda yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran aşevindeki çalışmaları yerinde denetledi. Özkan’ın ziyareti sırasında vatandaşlar, özellikle sosyal anlamda sağlanan bu desteklerin önemine vurgu yaparak, Özkan’a ve katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Yardım üssü haline geldi

Başkan Özkanda yaptığı açıklamada “Aşevimiz gönüllülük esasıyla çalışan insanların yanında, hayırlarını burası vasıtasıyla değerlendiren hayırseverlerin de adeta yardım üssü haline geldi. Önemli olan bizden sonra da bu organizasyonun devam etmesi. İlçemizde kimse aç uyumasın, yiyeceğe ihtiyaç duymasın hassasiyetiyle, bu aşevi projemizi gerçekleştirdik. Gerçekten özveri ile hayırseverler ve gönüllülerin destekleri ile önemli rakamlara ulaştık. Ramazan itibariyle günlük sıcak yemek sayımız 1300’e ulaştı. Ve bu sadece ramazanda değil, sonraki aylarda da devam edecek. Burada hiç kimse geri çevrilmemektedir. Gerçekten Karacabey’in şanına yakışır, mükemmel bir organizasyon aşevinde gerçekleşmektedir. Öğrenciler dahil pek çok vatandaşımızdan, ‘biz de bedenen bu hayır hizmetinden istifade etmek istiyoruz’ şeklinde talepler geliyor ve gerek dağıtım gerek paketleme gerekse sebzelerin ve meyvelerin hazırlanmasında katkı koymak isteyenler, gönüllülük esasıyla çalışıyor” dedi.

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