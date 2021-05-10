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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Yıldırımspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 1-1

DHA

Bursa Yıldırımspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 1-1


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - 
STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Ali Tuna, Mert Bulut
BURSA YILDIRIMSPOR: Özal Keklik Kerem Az, Ramazan Erarslan, Mahmut Güleç, Osman Demir, Muhammet Öz, Tuğkan Kamışoğlu (Dk. 69 Hacı Mustafa Karabulut), Doğacan Diker (Dk. 90+1 Hacı Şükrü Çiçek), Furkan Fehmi Güneş (Dk. 90+1 Kemal Uzuntepe), Hüseyin Atalay (Dk. 61 Batuhan Tunçay), Hüseyin Çelik
1954 KELKİT BELEDİYESPOR: Ceyhun Demircan Erkan Bükülmez, Adem Sağlam, Adem Kaba, Halil İbrahim Keleş, Hüseyin Teker (Dk. 85 Oktay Gümüş), Tayfun Çulha (Dk. 85 Hayri Kıcıkoğlu), Emre Bozatli, Ensar Kemaloğlu, Enescan Özdemir (Dk. 75 Köksal Ayaydın), Enes Ocak
GOLLER: Dk. 38 Ramazan Erarslan (Bursa Yıldırımspor) Dk. 9 Kerem Az (KK) (1954 Kelkit Belediyespor)
SARI KARTLAR: Tuğkan Kamışoğlu, Mahmut Güleç (Bursa Yıldırımspor) Adem Kaba, Oktay Gümüş, Hüseyin Teker (1954 Kelkit Belediyespor)
KIRMIZI KART: Adem Sağlam (1954 Kelkit Belediyespor)
Misli.com 3'üncü Lig Play Off Çeyrek Final mücadelesinde Bursa Yıldırımspor, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı 1954 Kelkit Belediyespor´u rövanşta Bursa´da ağırladı. Karşılaşma 1-1 sona ererken, deplasmanda atılan gol avantajıyla Bursa Yıldırımspor, adını bir üst tura yazdırdı.
9´uncu dakikada 1954 Kelkit Belediyespor öne geçti. Sağ kanattan içeriye doğru gönderilen topu, arka direkte göğsüyle kalecisine indirmek isteyen Kerem Az´ın müdahalesi sonrası, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1.
14´üncü dakikada Kerem Az´ın sağ kanattan yaptığı ortaya, Hüseyin Çelik röveşata vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin yanından çok az farkla auta yöneldi.
21´inci dakikada kaleye yaklaşık 40 metre uzaklıkta, sağ yan çiziye yakın bir noktadan Osman Demir, orta şut karışımı vuruş yaptı. Seken top rüzgarın da etkisiyle yön değiştirirken, kaleci Ceyhun son andaki müdahalesiyle topu kornere çeldi.
23´üncü dakikada sağ kanattan gelişen konuk ekibin atağında, içeriye doğru gönderilen topa altı pas üzerinde Enes Ocak´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
38´inci dakikada Bursa Yıldırımspor, skora dengeyi getirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası kale önünde yaşanan karambolde topa son dokunan Ramazan Erarslan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
49´uncu dakikada, hızlı kullanılan serbest atış sonrası atılan pasla Erkan Bükülmez, bir anda ceza sahasından çizgiye indi, Erkan´ın vuruşunda kaleci Özal topu ayaklarıyla kornere çeldi.
Karşılaşma 1-1´lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın ardından 1954 Kelkit Belediyespor'da Adem Sağlam, hakeme itirazları nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2021-05-10 18:29:37

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