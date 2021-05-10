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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’dan İsrail’e tepki

İHA

Bursa’dan İsrail’e tepki

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırısı, Bursa’da protesto edildi.
İsrail polisinin Kudüs’teki Mescidi Aksa’da Filistinlilere saldırısı, Bursa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar tarafından protesto edildi. Bursa Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun organize ettiği basın açıklamasına yaklaşık 200 kişi katıldı. Filistin ve Türk bayrakları taşıyan grup adına açıklama yapan MemurSen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, Mehmet Akif İnan’ın Kudüs şiiri ile konuşmasına başladı. Yünkül, “7 Mayıs Cuma günü yatsı namazının ardından İsrail güvenlik güçlerinin Mescidi Aksa içerisine girerek başlattığı işgal girişimi devam ediyor. İbadet eden Filistinli Müslümanlara saldıran Siyonist rejim, Haremi Şerif’te ibadet eden kadın, yaşlı, çocuk yüzlerce kişiyi yaraladı. Dünya kamuoyu Siyonist işgalci İsrail’in yeni bir zulmüne daha şahit oldu. İsrail’in son günlerde yaptığı saldırılar ve işgal girişimleri yalnızca Müslümanların yeryüzündeki en kutsal mekanlarından biri olan Mescidi Aksa ile sınırlı kalmayıp, pek çok olayda daha kendini göstermektedir. Uzun zamandır var olan bu hak ihlallerinin ve saldırıların özellikle Ramazan ayında Mescidi Aksa merkezli olarak Filistinli Müslümanların yaşadığı şehirde İsrail tarafından daha da arttırılması Filistinliler ve Müslüman alemi için bardağı taşıran son damla olmuştur” dedi.
Kudüs’ün Filistin’in başkenti ve Mescidi Aksa’nın da tüm Müslümanların kutsal mabedi olduğunun altını çizen Yünkül, “İsrail, Filistin’in varlığını hiçbir şekilde tanımamakta, özgürleşme yolunda hiçbir faaliyetine müsaade etmemektedir. Geçtiğimiz günlerde Filistin’de yapılacak olan seçimlerde Kudüs’ün oy vermesini engelleyerek Filistin seçimlerinin ertelenmesine sebep olmuştur. Seçimlerde aday olan kişileri sindirmek için baskı yapmakta ve üzerlerine suç atarak bu kişileri tutuklamaktadır. Şunu açıkça ifade etmek gerekir ki Filistin’de işgal, zulüm var. Ama buna karşı direnişte var. Direniş varsa umut da vardır. Filistinli kardeşlerimiz direniyor, Filistinli kardeşlerimiz ayağa kalkıyor. Bütün Müslümanlara ve onurlu insanlara ayağa kalkın diyor. Bizler de ayağa kalkıyoruz. Bursa’dan, İstanbul’dan, Diyarbakır’dan, Türkiye’nin her yerinden ayağa kalkıyoruz. Ayağa kalkıyoruz ve onların bu güç gösterisinden korkmadığımızı haykırıyoruz” diye konuştu.
“Emperyalist işgalci İsrail’e ve onun yandaşlarına buradan sesleniyoruz. Başta Türkiye olmak üzere tüm İslam coğrafyasında ve hatta batılı ülkelerde insan haklarına saygılı, İsrail’in işgaline hayır diyen, Filistinlilerin haklı mücadelesine destek veren tüm sivil toplum kuruluşları, aktivistleri ve bürokratik güçleri harekete geçirerek sivil itaatsizlik hareketini başlatıyoruz” diyen Yünkül, “İsrail’in Filistinlilere yaptığı zulmü, ambargoyu, soykırımı ve işgal politikalarını tüm dünyaya duyuracağız. Bugün buradan zalim işgalci Siyonist İsrail’e haykırıyoruz. Yıkılasın İsrail, enkazını görelim” ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından grup dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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