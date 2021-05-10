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3. Lig Play-Off: Bursa Yıldırımspor: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 1

İHA

3. Lig Play-Off: Bursa Yıldırımspor: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 1

Misli.com 3. Lig PlayOff çeyrek final rövanş maçında Bursa Yıldırımspor, konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor’la 11 berabere kalarak tur atlayan ekip oldu. İlk maç 22 sona ermişti.

Stat: Minareli Çavuş Spor Tesisleri
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Ali Tuna xx, Mert Bulut xx
Bursa Yıldırımspor: Özal Keklik xx, Ramazan Erarslan xxx, Osman Demir xxx, Mahmut Güleç xx, Muhammed Öz xxx, Tuğkan Kamışoğlu xx (Hacı Mustafa Karabulut dk. 69 xx), Hüseyin Atalay x (Batuhan Tunçay dk. 61 x), Furkan Fahmi Güneş xx (Kemal Uzuntepe dk. 90 ?), Kerem Az x, Doğacan Diker xx (Hacı Şükrü Çiçek dk. 90 ?), Hüseyin Çelik xx
Yedekler: Adem Özkan, Ahmet Memiş, Muhammet Furkan Keskinoğlu
Teknik Direktör: Sait Ulvi Özdemir
1954 Kelkit Belediyespor: Ceyhun Demircan xx, Adem Sağlam xx, Adem Kaba xx, Hüseyin Teker xx (Oktay Gümüş dk. 85 ?), Ensar Kemaloğlu xx, Halil İbrahim Keleş xx, Tayfun Çulha xx (Hayri Kıcıkoğlu dk. 85 ?), Enes Ocak xx, Emre Bozatli xx, Erkan Bükülmez xx, Enescan Özdemir xx (Köksal Ayaydın dk. 75 xx)
Yedekler: Ogün Samet Nuhoğlu, Kaptan Kaan Akgün, Hüseyin Mert Kurt, Caner İlyas
Teknik Direktör: Ulaş Ulusan
Goller: Kerem Az (dk. 9 k.k.) (1954 Kelkit Belediyespor), Ramazan Erarslan (dk. 38) (Bursa Yıldırımspor)
Sarı Kartlar: Tuğkan Kamışoğlu, Mahmut Güleç (Bursa Yıldırımspor), Adem Kaba, Oktay Gümüş, Hüseyin Teker (1954 Kelkit Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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