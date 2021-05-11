Down sendromlu Ercan, doğum gününde koronavirüsten hayatını kaybetti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde down sendromlu Ercan Saman (32), doğum gününde, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İnegöl´de down sendromlu Ercan Saman´ın iki hafta önce yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu ağırlaşan Saman, bir hafta önce İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Dün doğum günü olan Ercan Saman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ercan Saman, dün öğlende Kavaklaraltı Mezarlığı´nda toprağa verildi.
Ercan Saman'dan geriye, bir süre önce çok sevdiği askeri kıyafetlerle çektirdiği fotoğraflar kaldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-05-11 10:27:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.