Down sendromlu Ercan, doğum gününde koronavirüsten hayatını kaybetti

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde down sendromlu Ercan Saman (32), doğum gününde, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İnegöl´de down sendromlu Ercan Saman´ın iki hafta önce yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu ağırlaşan Saman, bir hafta önce İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Dün doğum günü olan Ercan Saman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ercan Saman, dün öğlende Kavaklaraltı Mezarlığı´nda toprağa verildi.

Ercan Saman'dan geriye, bir süre önce çok sevdiği askeri kıyafetlerle çektirdiği fotoğraflar kaldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-05-11 10:27:01



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