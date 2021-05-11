Marka meraklısı hırsız kamerada Kestel’deki bir apartmana giren hırsız, markasına göre ayakkabı çalarken kameraya yakalandı

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Bursa'nın Kestel ilçesinde bir apartmana giren hırsız, markasına göre seç beğenip seçtiği ayakkabıları çalarken kameraya yakalandı. Önce marka ve kalitelerine bakıp ayakkabı seçen hırsızın, rahat tavrı dikkat çekti. Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık Kestel Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Didem Sokak'ta pazar günü meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, gece yarısı sokak üzerinde bulunan bir apartmana girdi. Önce tek tek katları dolaşan hırsız, kapıların önünde duran ayakkabılardan beğendiklerini beline sokarak ve apartmandan ayrıldı. Beğenmediği bir çift ayakkabıyı ise geri bıraktı. Apartman sakinleri, sabah uyandıklarında kapılarının önünde ayakkabılarını bulamayınca binanın güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Ayakkabılarının çalındığını gören bina sakinleri, karakola giderek şikayetçi oldu. Hırsızın yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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