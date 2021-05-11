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Bursaspor'da 17 oyuncu ilk kez profesyonel ligde oynadı

DHA

Bursaspor'da 17 oyuncu ilk kez profesyonel ligde oynadı


Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) Bursaspor´da bu sezon 28 altyapı oyuncusu süre bulurken, 17 genç isim de ilk kez bu sezon yeşil beyazlı forma ile profesyonel kariyerlerine adım attı.
Türk futbolunda kulüpler mali krizle boğuşurken, transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye gerçekleştiremeyen TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor da sezon genelinde altyapısına yöneldi.
Kadrodan ayrılan isimler, sakatlıklar ve cezalılar ile Kovid-19 vakaları nedeniyle bu sezon Bursa kulübünde genç oyuncular kariyerlerinde ilk kez profesyonel düzeyde sahne aldı.
Yeşil beyazlı ekibin bu sezon lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı tüm maçlar baz alındığında 28 oyuncunun Vakıfköy altyapısı patentli olması dikkat çekti. Bu özelliği ile birlikte TFF 1'inci Lig'in bünyesinde en fazla altyapı ve aynı zamanda genç oyuncu oynatan kulübü olan Bursaspor, aynı zamanda bu isimlere en fazla süre veren takım olma unvanına da erişti.
Bursa temsilcisinde, bu sezon 17 oyuncu kariyerlerinde ilk kez profesyonel düzeyde ilk maçlarına çıktı. Bu isimlerin birçoğu, yeşil beyazlıların ilk 11´inde de sergilediği performansla sıklıkla şans buldu. Teknik heyetin de destekleri doğrultusunda bu sezon en fazla süre alan 20 oyuncudan 8´inin, kariyerlerinde ilk kez Bursaspor formasını A takım seviyesinde terletmesi dikkat çekti.
Bursaspor'da kariyerlerinde bu sezon ilki yaşayan oyuncular şu şekilde:
Taha Altıkardeş: 17 yaşındaki stoper, lig müsabakalarında bin 110 dakikalık süre aldı. Sezonun ikinci yarısında bulduğu şansları iyi değerlendirerek, 14 maçta forma giyen genç isim bunların 11´inde de tam süre aldı.
Tuğbey Akgün: 18 yaşındaki orta alan oyuncusu, ligde 17 ve kupada ise 2 maç olmak üzere toplamda 19 karşılaşma forma giydi. 964 dakika süre alan oyuncu 3 gol atıp, bir de asist kaydetti. Genç oyuncu, U15, U16 ve U17 milli takımlarında da forma giydi.
Berat Altındiş: 19 yaşındaki santrfor, ligde 17 ve kupada ise 2 maç olmak üzere toplamda 19 karşılaşma forma giydi. 718 dakika süre alan oyuncu 3 gol atıp, bir de asist kaydetti. U-18 Milli Takımı'nda da oynayan genç isim, aynı zamanda Futsal U19 Milli Takımı'nda da ter döküyor.
Canberk Yurdakul: 20 yaşındaki kaleci, 8 lig ve biri kupa olmak üzere toplamda 9 maçta forma giydi. Ligin son 5 mücadelesinde de ilk 11´de sahaya çıkan genç eldiven, U15, U18 ve U19 milli takımlarında da ter döktü.
Kerem Şen: 19 yaşındaki orta alan oyuncusu, 13 lig ve 3 kupa olmak üzere 16 maçta 688 dakika süre aldı. Bir golü bulunan Şen, 2 de asist kaydetti.
Deniz Aydın: 20 yaşındaki eldiven, 8 lig maçında forma giyerken 642 dakika süre aldı.
Eren Güler: 18 yaşındaki santrfor, 11 lig ve 2 kupa olmak üzere 13 maçta forma giydi. Toplam 463 dakika süre alan genç oyuncu, 4 gol kaydetti. Eren, U15, U16 ve U17 milli takımlarında da forma giydi.
Ertuğrul Kurtuluş: 18 yaşındaki stoper 6 lig ve 2 kupa olmak üzere toplamda 8 maçta forma giydi. 454 dakika süre alan oyuncu, U17 ve U18 milli takımlarında da oynadı.
Abdullah Tazgel: 18 yaşındaki savunmacı, 4 lig ve bir kupa olmak üzere 5 maçta forma giydi. 203 dakika süre alan oyuncu, U15, U16 ve U17 milli takımlarında da forma giydi.
Vefa Temel: 18 yaşındaki orta alan oyuncusu, Fransız ekibi Nantes altyapısından Bursaspor´a dahil edildi. Yeşil beyazlılarda U17 ve U19 takımlarında forma giyen genç isim, başarılı performansından sonra A takıma dahil edildi. Uzun bir süre sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan genç isim, ligde 4 maçta oynadı. Vefa, U18 Milli Takımı'nda da yer aldı.
Kerem Kök: 17 yaşındaki stoper, 2 lig ve bir kupa olmak üzere 3 maçta forma giydi. 91 dakika süre alan oyuncu, U15 Milli Takımı'nda da forma giydi.
Hamza Arıkan: 16 yaşındaki savunmacı, ligin 33'üncü hafta mücadelesinde oynanan Eskişehirspor maçında forma giydi. Tam süre alan genç isim, U15 Milli Takımı'nda da oynadı.
Hasan Basri Ünal: 18 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 lig maçında oynarken 87 dakika süre aldı. Genç oyuncu, U14 Milli Takımı'nda da yer aldı.
Ömer Görgüç: 18 yaşındaki savunmacı, kupada 2 maçta toplam 79 dakika süre aldı. Genç isim, U17 Milli Takımı'nda yer aldı.
Talha Yakın: 16 yaşındaki eldiven, ligde oynanan son 2 haftada forma şansı bularak 51 dakika süre aldı.
Şamilcan Bahçeli: 18 yaşındaki santrfor, ligde 2 maçta forma giyerek 29 dakika süre aldı.
Kadir Yiğit: 17 yaşındaki stoper, ligde 2 maçta forma giyerek 19 dakika süre aldı. Genç oyuncu, U14, U15 ve U16 milli takımlarında yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-05-11 11:06:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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