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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cüneyt Köz: “Bursaspor’da devam etmek istiyorum”

İHA

Cüneyt Köz: “Bursaspor’da devam etmek istiyorum”

Bursaspor’la sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek olan Cüneyt Köz, çok önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, yeşilbeyazlı takımda devam etmek istediğini ancak kongre sürecinin bu durumu netleştireceğini dile getirdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursasporla sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek olan Cüneyt Köz, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yeşilbeyazlı takımda çok güzel günler geçirdiğini belirten tecrübeli futbolcu, Bursaspor’da devam etmek istediğini ancak kongre sürecinin de beklenmesi gerektiğini dile getirdi. Cüneyt Köz şunları söyledi: “Bursaspor gerçekten büyük bir camia. Burada kalmak isterim. Ancak önümüzde bir kongre süreci var. Bunu beklemek lazım. Çünkü herkesin farklı görüşü olabilir. Hocamız Mustafa Er’le de yola devam etmek çok isterim. Çok karakterli ve dürüst bir kişi. Bu seviyeye gelmemizde, birlik beraberliğin oluşmasında en büyük faktör o oldu.”

“Gelecek olan yönetimin kararı çok önemli”
Bursaspor taraftarına da övgüler yağdıran Cüneyt Köz, şu şekilde devam etti: “Bursaspor taraftarı Türkiye’nin hatta Avrupa’nın konuştuğu işlere imza atıyor. Son zamanlarda gücünü yakından hissedemesek de biliyoruz ki onlar her zaman yanımızdaydı. Böyle büyük bir taraftardan da ayrılmak istemem açıkçası. Performansımın yükselmesinde de onların desteği çok büyük rol oynadı. Dediğim gibi kongre sürecini beklemek zorundayım. Gelecek olan yönetim belki devam etmek ister, belki istemez. Teklifler geliyor, arayanlar oluyor ama ben bekliyorum. Umarım herkes için hayırlısı olur.”

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