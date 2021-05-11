UEDAŞ ekiplerinin kırsal alandaki zorlu çalışmaları, dronla havadan görüntülendi



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) 17 günlük sokağa çıkma yasağı devam ederken enerji sektörü çalışanlarının mesaisi aralıksız devam ediyor. Güney Marmara bölgesinde hizmet veren elektrik dağıtım ekiplerinin kırsal alanlardaki hatlara ulaşması ve zorlu çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova´da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.(UEDAŞ), tam kapanma sürecinde elektrik kesintisi yaşanmaması adına tüm bölgede nöbet tutuyor. Yapılan açıklamada, özellikle kırsal bölgelerde sepetli ve arazi aracının ulaşamadığı hatlara yaya olarak ilerleyen ekiplerin, Güney Marmara´daki 5 milyon nüfusa kesintisiz enerji sağlamak için mücadele ettiği kaydedildi.Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik, "UEDAŞ toplamda 4 ilde 50 bin kilometre enerji dağıtım hattıyla 25 bin trafo üzerinden 3.3 milyon abonesine sürekli ve kesintisiz enerji veren bir dağıtım şirketidir. Bu hizmeti verirken zorlandığımız koşullar oluyor. Sonuçta insana insanla hizmet eden bir sektördeyiz. 50 bin kilometre hat üzerinden enerji dağıtımı yapıyoruz. Dünyanın çevresi 40 bin 75 kilometredir. Yani dünyayı 1.2 kat dolaşan bir elektrik ağ yapımız var. Şebekelerimizin hepsi şehir içinde yer almıyor. Kırsalda da uzun hatlarımız bulunuyor ve onlara müdahalede koşullar zorlu bir hale geliyor" diye konuştu.Pandemi sürecinde sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri gibi enerji sektörünün de 7-24 görevde olduğunu belirten Çelik, "Hizmet bölgemizde karantinaya alınan yer olabiliyor. Bu noktada koruyucu tulumlarından her türlü ekipmanına kadar temin ediyoruz. Birinci derecede personelimizin iş sağlığı ve güvenliğini gözetiyoruz. Bu 17 günlük kapanma sürecinde de trafik ve insan yoğunluğunun azaldığı bölgelerdeki bakım çalışmalarımızı tamamlayarak performansımızı en üst düzeyde kullanmaya çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)

2021-05-11 11:31:20



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