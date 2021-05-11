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"Destekler planlanırken STK'larla işbirliği yapılmalı" BURTİMDER Başkanı Murat Çakmaker, inşaat sektörünün ekonomik ve psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu açıkladı

İHA

"Destekler planlanırken STK'larla işbirliği yapılmalı" BURTİMDER Başkanı Murat Çakmaker, inşaat sektörünün ekonomik ve psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu açıkladı

Bursa Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (BURTİMDER) Başkanı Murat Çakmaker, ekonomiyi yönetenlerin iş dünyasına destekleri planlarken sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapması gerektiğini belirterek, "İnşaat sektörünün her bir kolunun ekonomik ve psikolojik desteğe ihtiyacı var” dedi.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de korona virüs pandemisiyle mücadele tüm hızıyla sürerken, bu kapsamda devlet tarafından alınan 17 günlük ‘tam kapanma’ kararı bazı sektörleri ekonomik olarak darboğaza soktu.
Bursa Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (BURTİMDER) Başkanı Murat Çakmaker, alınan ‘tam kapanma’ kararıyla ilgili yaptığı açıklamada önemli noktalara dikkat çekti. Başkan Çakmaker, BURTİMDER olarak sektörün nabzını tutmaya devam ettiklerini ve üyelerinden gelen geri bildirimlere kulak vermeyi sürdürdüklerini belirtti. Covid19 tedbirleri kapsamında alınan ‘tam kapatma’ kararı ile birlikte üyelerin çektiği sıkıntıları dile getirerek, hükümet yetkililerine ilettiklerini belirten Çakmaker, “Ekonomik destek programlarını geliştirmek ve yönetmek için sektör temsilcisi STK’lar ile istişareler yapılarak, yol haritası çizilmesi gerek.” dedi.
“Esnafımız psikolojik çaresizlik içinde”
‘Tam kapanma’ uygulamasının doğru bir karar olduğunu ancak bunun beraberinde bazı sıkıntılar getirdiğini belirten Çakmaker, “Uzmanların görüşüne göre, ülkemizde yaşanan Covid19 salgınının üçüncü dalgası içinde bulunmamız sebebiyle, artan vaka sayıları tam kapanmanın kaçınılmaz olduğunu bizlere gösteriyor. Ancak tam kapanma sürecinin, beraberinde birçok belirsizliği de getirdiğini görüyoruz. Esnafın üzerinde psikolojik ve ekonomik bir çaresizlik oluştuğunu söyleyebiliriz. Tam kapanmadan kısa süre önce açıklanan 5 milyon TL’lik KOSGEB desteğinin küçük esnafımıza özellikle imalat sektörüne can suyu niteliğinde önemli bir destek olduğunu fakat yeterli olmadığını görüyoruz.” diye konuştu.
“Destekler planlanırken STK'larla işbirliği yapılmalı”
Tesisat inşaat ve yapı malzemeleri satıcılarının inşaat sektörünün önemli bir işkolu olduğunu vurgulayan Çakmaker,“Ülkemizin lokomotifi sayılan inşaat sektörünün her bir işkolunda psikolojik ve ekonomik çaresizlik yaşayan esnafımızın, kapanma sürecinde ekonomik desteklere ihtiyacı vardır. Hammadde fiyatlarındaki önemli artış, tedarik zincirini ve buna bağlı olarak da imalattan uygulamaya kadar her bir işkolunu ciddi şekilde sıkıntıya sokmuştur. Tedarik zinciri uçtan uca her bir iş kolu için mercek altına alınmalı. Zincirin her bir halkasının aksamasına imkan vermeden, ekonomik destek programlarını geliştirmek ve yönetmek ancak bizim gibi sektör temsilcisi STK’lar ile işbirliği yapılarak faydalı hale getirilebilir. Ekonomik desteklerin yanı sıra motivasyona çok ihtiyacımızın olduğunu bu dönemde, yapılacak her türlü desteğin esnafımızın ekonomik ve psikolojik açıdan rahatlamasını sağlayacağının bilinmesi elzemdir.” İfadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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