"İsrail'e karşı fazla vakit kaybetmeden net bir tavır alınmalı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"İsrail'e karşı fazla vakit kaybetmeden net bir tavır alınmalı"

İHA

"İsrail'e karşı fazla vakit kaybetmeden net bir tavır alınmalı"

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetimi, İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddetini ve sivil halkın öldürülmesini şiddetle kınadı.
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescidi Aksa’ya yaptığı saldırıları, sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddeti, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimlerini şiddetle kınıyoruz. Mescidi Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen insanlık dışı saldırılar, bebek ve çocuklar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına sebep olmuş, bu kahredici tablo; zulmün el, acının ise beden değiştirdiğini bir kez daha acı bir şekilde göstermiştir. Birleşmiş Milletler'in uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde yıkım ve tahliyelerin durdurulması, kutsal mekânların korunması için İsrail'e yönelik çağrısına tam destek veriyor, bütün BM üyesi ülkelerin bu çağrının arkasında kararlılıkla durması gerektiğini bildiriyoruz. İnsani değerleri yok sayan ve uluslararası hukuka aykırı eylemlerini fütursuzca sürdüren İsrail'e karşı daha fazla vakit kaybetmeden net bir tavır alınmasını bekliyor; Filistin halkının yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mustafa Er’in sözleşmesi 20 gün sonra sona eriyor
YEREL HABERLER Mustafa Er’in sözleşmesi 20 gün sonra sona eriyor
Mudanya’nın ulaşımında konfor vakti
YEREL HABERLER Mudanya’nın ulaşımında konfor vakti
"Destekler planlanırken STK'larla işbirliği yapılmalı" BURTİMDER Başkanı Murat Çakmaker, inşaat sektörünün ekonomik ve psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu açıkladı
YEREL HABERLER "Destekler planlanırken STK'larla işbirliği ...
Ramazan Bayramı’nda sağlıklı beslenme
YEREL HABERLER Ramazan Bayramı’nda sağlıklı beslenme
Kumla plajları için Türkiye'ye örnek olacak proje
YEREL HABERLER Kumla plajları için Türkiye'ye örnek olacak proje
İsyan ettiren karar...Muştalı saldırganın "pardon" demesi yetti "Songül sensin" diyerek yoldan geçen genç kıza muşta ile saldırıp yaralayan zanlı "pardon başkasına benzettim çok üzgünüm" deyince serbest bırakıldı Saldırgan; şartlı tahliye kararını ailesiyle pasta keserek kutlarken ölümden dönen genç kız ise karara isyan etti 18 yaşındaki E.Ö: "Ya saldırdığı kişi gerçekten Songül olsaydı, onu öldürecekti. O zaman da pişman olacak mıydı?"
YEREL HABERLER İsyan ettiren karar...Muştalı saldırganın "pardon" ...
UEDAŞ ekiplerinin kırsal alandaki zorlu çalışmaları, dronla havadan görüntülendi
YEREL HABERLER UEDAŞ ekiplerinin kırsal alandaki zorlu çalışmaları, ...
Cüneyt Köz: “Bursaspor’da devam etmek istiyorum”
YEREL HABERLER Cüneyt Köz: “Bursaspor’da devam etmek istiyorum”
Serdar Acarhoroz: "Gelir olmadan sportif başarı sağlanması imkansız”
YEREL HABERLER Serdar Acarhoroz: "Gelir olmadan sportif başarı ...
Bursaspor'da 17 oyuncu ilk kez profesyonel ligde oynadı
YEREL HABERLER Bursaspor'da 17 oyuncu ilk kez profesyonel ligde ...
Marka meraklısı hırsız kamerada Kestel’deki bir apartmana giren hırsız, markasına göre ayakkabı çalarken kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Marka meraklısı hırsız kamerada Kestel’deki bir ...
'Tatile gidiyoruz' diyerek hastaneye getirdiği eşine böbreğini verdi
YEREL HABERLER 'Tatile gidiyoruz' diyerek hastaneye getirdiği eşine ...
Down sendromlu Ercan, doğum gününde koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Down sendromlu Ercan, doğum gününde koronavirüsten ...
Karacabey Genç Fenerbahçeliler, 250 aileye gıda yardımı yaptı
YEREL HABERLER Karacabey Genç Fenerbahçeliler, 250 aileye gıda ...
(Özel) Yargıtay’dan eski sevgili kararı Eski sevgilisinin fotoğrafını saklayana tazminat şoku Eski kız arkadaşının fotoğrafını saklamak boşanma sebebi
YEREL HABERLER (Özel) Yargıtay’dan eski sevgili kararı Eski ...
Korona virüse yenik düşen down sendromlu Ercan, doğum gününde defnedildi
YEREL HABERLER Korona virüse yenik düşen down sendromlu Ercan, doğum ...
İftarda taşındığı evi sahur vakti alevlere teslim oldu Önce işini, sonra yeni taşındığı evini kaybetti
YEREL HABERLER İftarda taşındığı evi sahur vakti alevlere teslim ...
Türkiye’de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı’ görüldü
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı’ görüldü
Bursa'da, evde çıkan yangında mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Bursa'da, evde çıkan yangında mahsur kalan 2 kardeşi ...
Gemlik’te korkutan yangın: Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Gemlik’te korkutan yangın: Dumandan etkilenen 2 kişi ...
Bursa'nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
YEREL HABERLER Bursa'nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı ...
Uyuyakalan kadın itfaiye ve polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Uyuyakalan kadın itfaiye ve polisi alarma geçirdi
Başkan Aktaş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aratan mektup
YEREL HABERLER Başkan Aktaş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aratan mektup
3. Lig Play-Off: Bursa Yıldırımspor: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 1
YEREL HABERLER 3. Lig Play-Off: Bursa Yıldırımspor: 1 - 1954 Kelkit ...