DOSABSİAD Başkanı Çevikel: “DOSABSİAD olarak insana yatırım yapıyoruz”

DOSABSİAD, sanayi bölgesi çalışanlarının kariyerine yön vermek için ücretsiz İngilizce kurslarına başladı. Başkan Nilüfer Çevikel, “Bilgi ve deneyim, tek başlarına yeterli değil. Küreselleşen dünyada yabancı dil bilmek kaçınılmaz” dedi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), Oxford As Academy UluslararasıDil Okulları ile iş birliğinde ‘Bir Dil Bir Hayat’ projesiyle ilk grubun dersleri başladı. Ücretsiz gerçekleştirilen ilk online eğitimin açılış konuşmasını yapan ve ihracatçı firmalardakiçalışanların yabancı dil bilmesinin büyük önem teşkil ettiğinivurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Küreselleşen dünyada iletişimin en temel ihtiyacı olan İngilizce, ihracat yapan firmalarımızın önünde bir engel olmamalı. Bölgemizde yaptığımız yabancı dil eğitimiçalışmaları sayesinde bu engeli ortadan kaldırmaya kararlıyız” dedi.

“Bilgi ve deneyim yetmiyor”

Kişisel gelişimden kariyer odaklı bir iş hayatına kadar hayatın hemen her alanında gereksinim duyulan yabancı dilin,hızla dijitalleşen dünyada yadsınamaz bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Dünya değişiyor ve artık ülkeler arasındaki sınırlar kayboldu. Yeni ekonomi düzeni artık bilgi, birikim ve deneyimin üzerine ek olarak yabancı diller de istiyor. Tüm bu şartları göz önünde bulundurarak, bölgemize ve ülke ekonomisine değer sağlamak amacıyla düzenlediğimiz ücretsiz İngilizce eğitiminin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yabancı dil eğitiminde başarılı bir kurum olan Oxford As Academy Uluslararası Dil Okulları’na da iş birliğinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘Bir Dil, Bir Hayat’ projesi kapsamındaki eğitimlerin yabancı öğretmenler eşliğinde ilerleyeceğini belirten Oxford As Academy Genel Müdürü M.Armağan Burcu da “İngilizce bilmek, hemen hemen her sektörde olmazsa olmaz bir nitelik hâline geldi. DOSAB’da yer alan firma çalışanlarını da eğitim kapsamında dil öğrenmeye teşvik etmek istiyoruz. Yıl boyunca sürecek olan kursumuzu tamamlayan öğrencilere başarı sertifikası vereceğiz. Proje, kursiyerlerimizi çalışma hayatlarında bir adım öne çıkararak özgüven sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.