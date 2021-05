Bursaspor Başkan Adayı Serdar Acarhoroz: Gelir olmadan sportif başarı imkansız

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) Bursaspor Kulübü Başkan Adayı Serdar Acarhoroz, gelir olmadan sportif başarı sağlanmasının imkansız olduğunu belirterek, "Öncelikle mali dengeleri sağlamak gerekiyor. Bununla ilgili de finansman olarak 200 milyon gibi bir rakamla finansman desteği alıp yönetim kadromuz olarak projelerimize başlamak üzere bir bütçe hazırladık" dedi.

Bursaspor Kulübü´nde gerçekleştirilecek olağan genel kurul öncesi başkanlığa adaylığını açıklayan Serdar Acarhoroz, proje ve hedeflerini anlattı. 200 yıllık, beş kuşak Bursalı olan bir aileden geldiğini aktaran Acarhoroz, asıl işlerinin kriz yönetimi olduğunu söyledi. Bursaspor´un babadan oğula geçen bir sevda olduğunu kaydeden Serdar Acarhoroz, kulübün içinde bulunduğu durumdan etkilenerek aday olduğunu vurguladı.

Yeşil-beyazlıların mali durumunun ortada olduğuna ve çok sıkıntılı bir süreçten geçildiğine işaret eden Acarhoroz, "Gelir olmadan sportif başarı sağlanması imkansız. Öncelikle mali dengeleri sağlamak gerekiyor. Bununla ilgili de finansman olarak 200 milyon gibi bir rakamla finansman desteği alıp yönetim kadromuz olarak projelerimize başlamak üzere böyle bir bütçe hazırladık" dedi.

"OLMAZSA OLMAZIM ŞEFFAFLIK"

Kulüpte şeffaflığın önemine dikkat çeken Serdar Acarhoroz, yönetimin üzerinde icra kurulu oluşturmak istediğini bildirdi. "Bu icra kurulu ben dahi parayı kasaya koysam, kredi oluşturmuş olsam, paranın yönetimini bu icra kuruluna bırakacağım" diyen Acarhoroz, şöyle devam etti:

"Tabii ki yönetim olarak kendi seçeceğimiz oyuncu olsun, hoca olsun, ödemeler olsun bunların kararını verip icra kuruluna sunacağız, icra kurulu ödemeleri yapacak. Bu icra kurulu kongrelerin tavsiyesi ile olabilir, Ticaret Sanayi Odası´ndan bir kişi olabilir, vali bey olabilir, belediyelerden birisi olabilir, kamuoyunun tanıdığı akil insanlardan oluşan bir ekip olabilir. Böyle bir ekibi kurduktan sonra 'Mesela futbolcu satıldı para alındı mı, işte başkan kendi şahsi menfaatine mi kullandı?' gibi kafalardaki soru işaretlerini kaldırmış olacağız. Yani 'Başkan böyle böyle bir şey var' dediklerinde, 'Kardeşim icra kuruluna sorabilirsiniz' diyerek bu yetkiyi direkt icra kuruluna verip muhatabı da direkt icra kurulu yapacağız. Başkan sadece yönetici olacak. Benim istediğim budur."

"MUSTAFA ER´DEN MEMNUNUM"

Bursaspor´un mevcut teknik direktörü Mustafa Er´den memnun olduğunu ve kendisiyle görüşüp transfer çalışmalarını yöneteceklerini kaydeden Serdar Acarhoroz, "Şu anki hocamızdan memnunum; şahsi görüşüm budur. Tabii ki bu, yönetim kurulunda değerlendirilir. Şimdiden o topçuyu alacağız, şu isimle anlaştık gibi demeçleri çok saçma buluyorum. 'Hocanın isteği doğrultusunda hangi topçu alınabilir, hangisi bizim gözden çıkardığımız oyuncu?' fikirleri hocamızla görüşüldükten sonra karar verilmesi gereken şeylerdir" diye konuştu.

"BURSASPOR KOLEJİ HAYALİM VAR"

Çocukluk hayali olan Bursaspor Koleji projesini gerçekleştirmek istediğini dile getiren başkan adayı Acarhoroz, "Proje anlamında benim çocukluğumdan beri bir `Bursaspor Koleji´ hayalim var. Bunu kesinlikle hayata geçirmek istiyorum. Her Bursasporlunun oğlunu veya çocuklarını okutmak istediği bir kolejdir diye düşünüyorum. Bursaspor stadyumunun altındaki atıl alanları dükkana çevirip buradan Bursaspor'a katkı sağlamak istiyorum. Oradaki boş araziyi bir pazar alanına çevirip, artı gelir sağlamak ve Özlüce Tesisleri´nin boş alanını paramatik otomobil yıkama alanına çevirip tüm Bursa halkını davet edip, kulübün kasasına günlük nakit girdi elde etmek istiyoruz" dedi.

"VAKIFKÖY´Ü BİR FUTBOL FABRİKASI YAPACAĞIM"

Vakıfköy´ü eski günlerinden daha güçlü hale getirerek yıldız futbolcular yetiştirip kulübe ciddi kazanç sağlamak istediklerini anlatan Serdar Acarhoroz, "Vakıfköy'ü bir futbol fabrikası yapacağım, iyi hocalarla istişare edip çevre ilçelerden de futbolcular alıp, Vakıfköy´e kazandırıp, daha sonra Türkiye ve dünya futbol piyasasına kazandıracağımız isimleri bulacağız. Bununla ilgili sürekli araştırmalar yapılacak" şeklinde konuştu.

"HERKES, BURSASPOR´A GÖNÜLDEN NE VEREBİLECEKSE ONU VERSİN"

Kulübün öncelikle kurumsal bir firma gibi düşünülerek yönetilmesinin en önemli karar olduğunu kaydeden Acarhoroz, şunları dedi:

"Bursaspor´u öncelikle kurumsal bir firma gibi düşünerek Bursaspor´a nasıl para kazandırılabilir, sürekli nakit akışı nasıl sağlanabilir, bunları düşünüp projeler üretmek lazım. Öncelikle herkesin fikrine saygılıyız, bize dışarıdan proje de geldiği zaman onu da dikkate alacağız. Bu sadece bizim yapacağımız bir şey değil. Bu, Bursa halkının borcu, kendimi Bursa´da ekmek yiyen Bursa´da para kazanan biri olarak borçlu hissediyorum. Diğer başkan adayları, diğer sanayici ve esnaf arkadaşların da projeler üretip onların da destek sağlayacağını düşünüyorum. Öncelikle başkan kendi adına elini taşın altına koyduktan sonra, insanlar da bıktı başkanın sürekli para istemesinden, önce başkan versin sonra diğer insanların da iyi niyetle yaklaşacaklarını düşünüyorum. Bursaspor´a kim nasıl yardım ediyorsa onun arkasını aramak zorunda: Ne yapıyorsunuz, ben şu kadar para verdim o paralar nereye gitti? Hepsinin hesabının sorulması gerekiyor. Eski başkanlarla görüşüp onlara bu paraları hibe etmelerini tavsiye ediyorum, doğru olan budur. Bursaspor sevdalısı olanlar bu paraları kulübe hibe etmeliler. Bursaspor hepimizin, hepimiz Bursasporlu olarak Bursa´ya destek vermek zorundayız."

"İLLA 'BİZE PARA VERİN' DEMEYECEĞİZ"

Parası olmayıp yine de Bursaspor´a destek olmak isteyenlere çağrıda bulunan başkan adayı Serdar Acarhoroz, "İlla insanlara 'Bize para verin' demeyeceğiz. Vereceği parası olmayıp Bursaspor´a destek olmak isteyenler tişört yaptırsın, eşofman yaptırsın, ekmek fırını mı var futbolcuya ekmek alalım. Herkese para odaklı değil, gitsin beğendiği topçu mu var, `Kardeşim ben bu topçuyu alıyorum, Bursaspor´a hediye ediyorum´ diyebilir.Bunu yapsın. İnsanları para diye sıkboğaz etmeyeceğiz. Bursaspor´a gönülden ne verebilecekse onu versin, nasıl savaş durumlarında insanlar elindekini getirir verir, gönlünden geçeni devlete verir. Şu an Bursaspor savaş halinde, insanlar elinde neyi varsa Bursaspor´a gönlünden ne geçiyorsa onu verecekler. Kombine alacak, tişört alacak elinden ne geliyorsa bunların yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

"Ben başkan olmasam da yapmak istediğim projeleri başkan adayı arkadaşlar da uygulayabilir" diyen Acarhoroz, sözlerini şöyle tamamladı:

``İlla Bursaspor´un başkanı olacağım diye egom da yok. Bursaspor´a kimin faydası olacaksa, gerekiyorsa tüm başkan adayları da birleşebilir. Ben tüm başkan adaylarına diyorum ki `Hadi hep beraber Bursaspor´u kurtarmak için ne yapmamız gerekiyorsa yapalım, ondan sonra vatandaşlardan da desteği isteyelim. Her başkan adayı ile beraber de çalışırım, bundan da asla gocunmam. Bursaspor için ne yapılması gerekiyorsa, söz konusu Bursa ise ben elimden ne gerekiyorsa yaparım."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

