Yeniden Refah Partisi'nden 'Mescid-i Aksa' açıklaması Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Naim Öztürk: “Kudüs Müslümanların namusudur”

İsrail’in Filistinlilere yönelik vahşi saldırıları, Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanlığı tarafından lanetlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yaptığı açıklamada, İsrail zulmüne karşı İslam devletlerinin birleşerek Kudüs’e sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Naim Öztürk, “Bilindiği üzere her yıl olduğu gibi bu yıl da mübarek Ramazan ayında işgalci Siyonist İsrail Devleti, Müslümanların ilk kıblegahı, haremi, ibadetgahı ve kutsalı olan Mescidi Aksa’ya baskın düzenlemiş, insanlar namazdayken cemaatin üzerine silahlarla ve bombalarla saldırmış ve günlerdir süren devlet terörü girişiminde onlarca Müslüman çoluk, çocuk, kadın şehit edilmiş yüzlerce Müslüman yaralanmış ve işkenceye tabi tutulmuştur. Tarih boyunca Müslümanlar Yahudilere hep şefkat ve merhametle yaklaşmışlardır. Hristiyan Avrupa devletleri işkence ederken Yahudiler altın çağını Endülüs devletinde yaşadılar. Kudüs Müslümanların namusudur! İsrail’in yöneticileri 70 yıldır BM’nin onlarca kararını çiğnemiştir. İsrailli yöneticileri ve köktendinci hahamları defalarca ‘Uluslararası hukuk tüm devletler için vardır, İsrail hariç’ diyerek hadsiz ve pervasız açıklamalarda bulunmuşlardır. Kudüs coğrafi bir mesele değil imani bir meseledir. Yeniden Refah Partisi kıymetli Genel Başkanı sayın Dr. Fatih Erbakan Bey’in dediği gibi; ‘Doğu da bizim, Batı da bizim, Kudüs de bizim, zafer de bizim” ifadelerini kullandı.

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