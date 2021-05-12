Kapüşonlu bisiklet hırsızı kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da markete giren kişi bisikletinin güvenliğini sağlamayınca, kapüşonlu hırsız tarafından dakikalar içerisinde çalınması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi Yenice Mahalle Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir alışveriş merkezine gelen vatandaş bisikletini park ederek alışveriş yapmak istedi. Bu sırada kimliği belirlenemeyen kapüşonlu bir şahıs park halindeki bisikleti alarak kayıplara karıştı. Alışveriş sonrası kapının önünde bisikletini göremeyen talihsiz vatandaş, alış veriş merkezinin güvenlik kameralarını inceledi.

Güvenlik kamera görüntülerinde bisikletin çalınma görüntüleri saniye saniye kaydedildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.