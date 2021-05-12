Ticaret Borsası Başkanı Matlı'dan bayram mesajı

Korona virüs salgını sebebiyle Ramazan bayramı coşkusunun bu yıl da evlerde yaşanacağını ifade eden Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Sağlığımız için bu yıl da sevdiklerimizle kucaklaşmalarımızı uzaktan yapacağız. Ancak inanıyorum ki sevinçle, mutlulukla bir arada olacağımız o eski bayramlarımıza yeniden kavuşacağız” dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bayramların birlik ve beraberlik duygularının yanı sıra, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma gibi insani değerleri yüceltmek için en güzel fırsat olduğuna işaret eden Başkan Matlı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını en üst seviyede yaşadığımız bir Ramazan ayını daha geride bırakırken, bayrama erişmenin huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle on bir ayın sultanı Ramazan ayını buruk bir şekilde idrak ettik. Ancak yan yana olamasak da Ramazan’ın manevi iklimini gönül gönüle vererek doyasıya yaşadık. Ülkemizi ve tüm dünyayı sarsan korona virüs salgını sürecinde sağlığımız için bu yıl da sevdiklerimizle kucaklaşmalarımızı uzaktan yapacağız. Ancak inanıyorum ki sosyal mesafe engelini aşıp yeniden bir arada olacağımız, hep birlikte sevinçle, mutlulukla birbirimize sarılacağımız o eski bayramlarımıza yeniden kavuşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan bayramının sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni eder, başta üyelerimiz olmak üzere tüm hemşerilerimizin ve İslam âleminin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlarım."

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