Şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı Yüzlerce vatandaş Ulucami'nin avlusunu doldurdu

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Bursa'da İsrail'in Mescidi Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi. Ulucami avlusunda toplanan yüzlerce vatandaş, gıyabi cenaze namazının ardından İsrail'i sloganlarıyla kınadı.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, tarihi Ulucami bahçesinde bir araya geldi. Burada, İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Yüzlerce vatandaşından katıldığı etkinlikte, Bursa İl Müftüsü İzani Turan'ın kıldırdığı namazın ardından çok sayıda vatandaş, tekbirler getirerek İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı. İl Müftüsü Turan, "Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir. Kudüs, tabiri caizse Müslümanların yatak odası gibidir. Elbette ki Kudüs bir diriliştir" dedi.

Yapılan duaların ardından toplanan kalabalık sloganlar eşliğinden camiden ayrıldı.

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