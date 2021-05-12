Başkan Sertaslan market denetiminde

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ilçedeki zincir marketlerde fiyat ve sağlık tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetime çıktı. Marketlerin sebze meyve fiyatlarını denetleyen Başkan Sertaslan, işletme müdürlerini müzik yayını ve kaldırım işgalleri hakkında uyardı.

Bazı marketlerde özellikle sebze ve meyve fiyatlarında olması gerekenden yüksek olduğu ihbarını alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Başkan Yardımcısı Mert Dimili, daire müdürleri, zabıta ekipleri ve Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki ile zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Aynı gün içinde pek çok mahallede onlarca zincir market şubesinde gerçekleşen denetimlerde sebze ve meyve fiyatları, hal fiyatları ile karşılaştırılırken olması gerekenden yüksek olduğu görülen fiyatlar hakkında işletme yetkilileri uyarıldı. Kimi marketlerde satışı geçici olarak durdurulan, temel gıda maddelerinin dışında kalan ürünlerin satıldığını gören Başkan Sertaslan, işletmelerin tam kapanma kurallarına uyması gerektiğini hatırlatırken kimi marketlerdeki müzik yayınları ile kaldırımlardaki sebze meyve kasalarının ve atıkların derhal kaldırılmasını, aksi takdirde gereğinin yapılacağını söyledi. Başkan Sertaslan, yetkililerden market çalışanlarına da bayram hediyesi verilmesini istedi.

Denetimler hakkında konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, tam kapanma döneminin çeşitli işletmelerce fırsata dönüştürülmemesi gerektiğini söyleyerek belediye olarak haksız rekabeti önlediklerini dile getirdi. Başkan Sertaslan şöyle konuştu:

“İçinde bulunduğumuz tam kapanma sürecinde marketlerde özellikle belirli ürünlerde yüksek fiyatların, etiket fiyatı ile kasa fiyatları arasında farkların olduğuna ilişkin şikâyetler aldık. Bunları yerinde incelemek için Dereboyu, terminal, Balıkpazarı, İstiklal Caddesi ve Manastır’daki zincir marketlerde denetim gerçekleştirdik. Sebze ve meyve fiyatlarında çok fazla fark olmadığını görsek de yüksek fiyatlara satış yapan marketleri uyardık. Bir diğer önemli şikâyet olan kaldırım işgalleri hakkında da gereken uyarıları gerçekleştirdik. Zabıta ekiplerimiz kaldırım işgallerine asla izin vermeyecek. Öte yandan marketlerimizdeki kalabalık bizleri tedirgin etti. Normal günlerin çok üzerinde, iç içe alışveriş yapan hemşerilerimizi, sağlık tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uymak konusunda bir kere daha uyarıyoruz. Denetimlerimiz devam edecek. Uyarılarımızı takip edeceğiz ve devam etmeleri durumunda gerekeni yapacağız.”

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