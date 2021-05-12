BTSO Akademi’de Gündem KOBİ-GEL destekleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BTSO Akademi’de Gündem KOBİ-GEL destekleri

İHA

BTSO Akademi’de Gündem KOBİ-GEL destekleri

Bursa iş dünyasının eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi Projesi’nde KOSGEB’in KOBİ Gelişim Destek Programı ele alındı. KOSGEB, KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında dijitalleşmek isteyen imalatçı firmalara 1 milyon TL’ye kadar destek sağlayabiliyor.
BTSO Akademi Projesi kapsamında eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. İmalat sanayiinde dijitalleşme temalı projelere yönelik KOSGEB’in KOBİ Gelişim Destek Programı’ndan yararlanmak isteyen işletmeler için ‘Proje Yazma Eğitimi’ gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Türkiye ekonomisinin yüzde 99’undan fazlasını oluşturan, toplam istihdamın yüzde 73’ünü, toplam katma değerin yüzde 51’ini gerçekleştiren KOBİ’ler için oluşturulan destek paketlerinin işletmelere can suyu niteliği taşıdığını söyledi. Koçaslan, “Pandemi döneminde hız kazanan dijitalleşme kapsamında firmalarımızın verimliliklerini artırması ve standartlara tam uyumlu kaliteli ürünlerin üretimi KOBİ’lerimize önemli bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Akıllı dijital teknolojileri geliştiren ya da bu teknolojileri imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'lerimiz, oluşturacakları katma değerle kalkınma hamlemizin en önemli aktörleri olacaklardır” dedi.
KOBİ GEL Destek Programı 2021 yılı proje teklif çağrısı hakkında detaylı bilgiler veren KOSGEB KOBİ Uzmanı Yelkan Güven, KOSGEB’in birçok farklı alanda desteğinin olduğunu söyledi. KOBİ GEL’in çağrı esaslı bir program olduğunu ifade eden Güven, program kapsamında imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin artırılması başlığında çağrıya çıktıklarını ifade etti. Güven, KOBİ ölçeğinde olan imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 17 Mayıs’a kadar online olarak başvuru yapabileceğini vurguladı. Güven, “En az 8 ay ve en fazla 16 ay sürecek bir projeden bahsediyoruz. Toplam destek tutarımız 1 milyon TL. Buradaki destek oranımız ise yüzde 60. 300 bin TL hibe, 700 bin TL teminat karşılığında geri ödemeli destek söz konusu. Destek kararı çıkan tutarın yüzde 50’si kadar proje başlamadan erken ödeme talep edebiliyor” diye konuştu.
KOBİ’lerin 8 ayrı başlıktan birisini ya da birkaçını seçerek başvuru yapabileceğini kaydeden Güven, “Program kapsamında büyük verinin işlenmesi, nesnelerin interneti, robot teknolojileri, akıllı sensör teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik, esnek ve akıllı otomasyon sistemleri ile sanal gerçeklik teknolojileri gibi başlıklar mevcut. Bu kapsamda personel, alınacak makine teçhizat, yazılım, hizmet gibi alanlarda destek veriliyor” şeklinde konuştu.
Programda Güven katılımcılardan destek çağrısına ilişkin gelen soruları da cevaplandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor’un efsane ismi Sedat Özden’in acı günü
YEREL HABERLER Bursaspor’un efsane ismi Sedat Özden’in acı günü
Başkan Sertaslan market denetiminde
YEREL HABERLER Başkan Sertaslan market denetiminde
Şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı Yüzlerce vatandaş Ulucami'nin avlusunu doldurdu
YEREL HABERLER Şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı ...
Müşteri hizmetlerinde işaret diliyle iletişim dönemi Limak Enerji müşterilerine engelsiz hizmetler sunuyor
YEREL HABERLER Müşteri hizmetlerinde işaret diliyle iletişim ...
Osmangazi’den haşerelere karşı ilaçlama
YEREL HABERLER Osmangazi’den haşerelere karşı ilaçlama
Maaşını isteyen işçisini darbetti
YEREL HABERLER Maaşını isteyen işçisini darbetti
Bursa’nın görsel imajı tazeleniyor
YEREL HABERLER Bursa’nın görsel imajı tazeleniyor
Bayramların vazgeçilmezi cevizli lokum
YEREL HABERLER Bayramların vazgeçilmezi cevizli lokum
Misafir öğrencilerin gözünden Bursa’da Ramazan
YEREL HABERLER Misafir öğrencilerin gözünden Bursa’da Ramazan
MHP'liler bayramlık kıyafet alamayan çocukları sevindirdi Bursa'da ' Her Çocuk Bayramlık İster' sosyal sorumluluk projesi kapsamında hediye çekleri dağıtıldı
YEREL HABERLER MHP'liler bayramlık kıyafet alamayan çocukları ...
İşyeri sahibi parasını isteyen işçisini 2 arkadaşı ile birlikte dövüp, hastanelik etti
YEREL HABERLER İşyeri sahibi parasını isteyen işçisini 2 arkadaşı ...
BUÜ Ziraat Fakültesi hasat rekoruna koşuyor
YEREL HABERLER BUÜ Ziraat Fakültesi hasat rekoruna koşuyor
Mustafakemalpaşa’ya değer katacak
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’ya değer katacak
Yediği cezalar göbek attırdı
YEREL HABERLER Yediği cezalar göbek attırdı
Emin Adanur: Bursaspor'u tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz
YEREL HABERLER Emin Adanur: Bursaspor'u tekrar ayağa kaldırmak ...
Bursa'da şehitlikte çocukları için dua ettiler
YEREL HABERLER Bursa'da şehitlikte çocukları için dua ettiler
Şehit yakınları arife gününden mezarlığa koştu Şehitlikte dualar edildi, çiçekler sulandı, temizlik yapıldı Şehit annesi: “Biz rahat edelim diye onlar şehit oldu. Vatan sağolsun”
YEREL HABERLER Şehit yakınları arife gününden mezarlığa ...
(Özel) Hırsızlar caminin aydınlatmasını çaldı...
YEREL HABERLER (Özel) Hırsızlar caminin aydınlatmasını çaldı...
(Özel) Bu ağlar balık için değil, en kaliteli ürünleri doludan korumak için Bahçesini korumak için 350 bin liralık ağ çekti
YEREL HABERLER (Özel) Bu ağlar balık için değil, en kaliteli ...
Güllaç aşkı 16 yıllık işinden etti Güllaç ve ekmek başını yaktı
YEREL HABERLER Güllaç aşkı 16 yıllık işinden etti Güllaç ve ekmek ...
(Özel) Milyonlarca sebze fidesi elde kaldı Pazarlarının kapalı olmasından dolayı üretici satamayacağı gerekçesiyle tarlasına ürün ekmiyor
YEREL HABERLER (Özel) Milyonlarca sebze fidesi elde ...
Ticaret Borsası Başkanı Matlı'dan bayram mesajı
YEREL HABERLER Ticaret Borsası Başkanı Matlı'dan bayram mesajı
Kapüşonlu bisiklet hırsızı kamerada
YEREL HABERLER Kapüşonlu bisiklet hırsızı kamerada
Aracın motoruna giren yavru kedi mahalleliyi seferber etti Park halindeki aracın motor bölümüne sıkışan kedi kurtarılınca amortisöre ardından lastiğe saklandı
YEREL HABERLER Aracın motoruna giren yavru kedi mahalleliyi seferber ...